Le co-fondateur du fonds de cryptomonnaie Three Arrows Capital arrêté à Singapour

Su Zhu a été interpellé alors qu'il tentait de quitter le pays, accusé d'avoir refusé de coopérer avec les enquêteurs sur la faillite de la société

L'un des co-fondateurs du fonds spéculatif en cryptomonnaie, Three Arrows Capital, qui a fait faillite, a été arrêté à Singapour et condamné à quatre mois de prison, selon le liquidateur de la société, Teneo. Basée à Singapour, la société a déposé son bilan l'année dernière après avoir connu une chute brutale de ses fortunes à la suite d'une vente massive d'actifs sur lesquels elle avait misé, alors que les prix chutaient lourdement sur les marchés de cryptomonnaie.

Su Zhu a été interpellé à l'aéroport Changi de Singapour, alors qu'il tentait de quitter le pays, a déclaré le liquidateur de Three Arrows dans un communiqué vendredi soir. Son arrestation est intervenue après que Teneo a obtenu une ordonnance de condamnation à l'encontre de Zhu cette semaine pour non-coopération avec les enquêteurs sur la faillite de la société. "L'ordonnance rendue par les tribunaux singapouriens a condamné M. Zhu à une peine de prison de 4 mois", a précisé Teneo.

Son co-fondateur, Kyle Davies, a également été condamné à quatre mois de prison, mais "son emplacement demeure inconnu à ce jour", selon le communiqué. L'autorité monétaire de Singapour a interdit aux deux hommes "toute activité d'investissement réglementée pour une durée de neuf ans chacun", a ajouté Teneo.

STEFANI REYNOLDS / AFP Message indiquant "Nous déconseillons fortement le dépôt" sur le site Web de la cryptomonnaie FTX

Le liquidateur, désigné par un tribunal des Îles Vierges britanniques pour superviser la faillite, tente de récupérer les actifs de Three Arrows et de rembourser ses créanciers après la défaillance de la société. Cependant, Zhu et Davies sont accusés de ne pas avoir coopéré dans l'effort de restitution des fonds et de ne pas avoir fourni d'informations volontairement.

Dans un portrait publié par The New York Times en juin, les deux hommes avaient déclaré voyager depuis l'effondrement du fonds spéculatif, notamment à Bali en Indonésie où ils se seraient adonnés au surf et à la méditation.