L'ex-star des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison

La star déchue des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried a été condamné ce jeudi à 25 ans de prison. L'ex-PDG de FTX a été reconnu coupable d'escroquerie à hauteur de huit milliards de dollars. La peine prononcée par le tribunal de Manhattan est largement supérieure aux six années de réclusion demandées par les avocats du prévenu, mais tout de même inférieure à la peine requise par les procureurs fédéraux de 40 à 50 ans de prison.

Avant le prononcé de sa condamnation, Sam Bankman-Fried, 32 ans, s'est excusé auprès des clients, des investisseurs et des employés de la bourse de crypto-monnaie qu'il gérait. "Beaucoup de gens se sentent vraiment déçus, et ils ont été très déçus", a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par le New York Times. "J'en suis désolé. Je suis désolé de ce qui s'est passé à chaque étape", a-t-il poursuivi, ajoutant que ses décisions le "hantaient" chaque jour.

En novembre dernier, il avait été reconnu coupable des sept chefs d'accusation retenus contre lui, parmi lesquels fraude, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Il encourait une peine maximale de 110 ans de prison.