Résultats prometteurs pour un nouveau traitement contre Alzheimer

L'essai clinique du groupe pharmaceutique Eli Lilly a montré une réduction de 36% du déclin cognitif des patients traités avec le donanemab

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a déclaré mercredi que son nouveau traitement développé contre Alzheimer avait démontré, lors d'un essai clinique de grande ampleur, ralentir la progression de la maladie, une annonce qui ouvre la voie à sa possible autorisation prochaine.

Ces résultats ont été accueillis avec enthousiasme par les experts, qui n'ont pas hésité à saluer l'entrée dans une "nouvelle ère" pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, grâce à plusieurs percées récentes.

AP Photo/Darron Cummings, File Le siège social d'Eli Lilly & Co. à Indianapolis le 26 avril 2017

L'essai clinique, qui comptait 1.200 participants ayant entre 60 et 85 ans et n'ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie, a montré une réduction de 36% du déclin cognitif des patients traités avec le donanemab, selon un communiqué de l'entreprise.

La capacité à accomplir des tâches du quotidien, comme conduire, converser, avoir des loisirs ou gérer ses finances, a également été mesurée. Sur 18 mois, les participants ayant reçu le traitement présentaient une réduction de 40% du déclin dans leur capacité à réaliser ces tâches.

Eli Lilly a dit prévoir de déposer une demande d'autorisation auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) dès ce trimestre, et dans le monde "aussi vite que possible".

Le traitement peut toutefois entraîner des effets secondaires graves, comme des œdèmes ou hémorragies cérébrales. Trois participants à l'essai clinique sont décédés, selon le communiqué.

"Quand les résultats complets seront publiés" dans une revue scientifique, "nous pourrons commencer à évaluer attentivement les risques et les bénéfices, et cela aidera à décider si le donanemab doit être donné couramment aux patients", a commenté le Dr. Charles Marshall, de la Queen Mary University of London.

La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui touche des dizaines de millions de personnes dans le monde, et pour laquelle il n'existe aucun traitement permettant une complète guérison. D'abord caractérisée par des pertes de mémoire, les patients perdent peu à peu la capacité de vivre normalement.

Si la cause exacte de la maladie d'Alzheimer reste mal comprise, les cerveaux des patients présentent des plaques amyloïdes, qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent à terme.