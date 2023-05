Plus de la moitié des grands lacs et des réservoirs d'eau du monde s'assèchent (étude)

De la mer Caspienne à la Mer Morte, les lacs et sources d'eau douce sont durement touchées par le changement climatique et la consommation humaine non durable

Plus de la moitié des grands lacs et réservoirs du monde ont rétréci depuis les années 1990, principalement en raison du changement climatique, ce qui accroît les inquiétudes concernant l'eau pour l'agriculture, l'hydroélectricité et la consommation humaine, a révélé une étude du magazine scientifique Science.

Une équipe de chercheurs internationaux a rapporté que certaines des sources d'eau douce les plus importantes de la Terre - de la mer Caspienne entre l'Europe et l'Asie au lac Titicaca en Amérique du Sud - ont perdu de l'eau à un rythme cumulé d'environ 22 gigatonnes par an pendant près de trois décennies. C'est environ 17 fois le volume du lac Mead, le plus grand réservoir d'eau douce des États-Unis.

Fangfang Yao, un hydrologue de surface à l'Université de Virginie qui a dirigé l'étude qui a été publiée dans la revue Science, a déclaré que 56 % du déclin des lacs naturels était dû au réchauffement climatique et à la consommation humaine , le réchauffement « en étant la plus grande partie ». ”

En général, les climatologues pensent que les zones arides du monde deviendront plus sèches sous l'effet du changement climatique et que les zones humides deviendront plus humides. Mais l'étude a révélé une perte d'eau importante même dans les régions humides. Les scientifiques ont évalué près de 2 000 grands lacs à l'aide de mesures satellitaires combinées à des modèles climatiques et hydrologiques. Ils ont constaté que l'utilisation humaine non durable, les changements dans les précipitations et le ruissellement, la sédimentation et la hausse des températures ont fait baisser le niveau des lacs à l'échelle mondiale, 53 % des lacs affichant une baisse de 1992 à 2020.

Près de deux milliards de personnes qui vivent dans un bassin lacustre en cours d'assèchement sont directement touchées et de nombreuses régions ont été confrontées à des pénuries ces dernières années.

L'étude a également révélé que l'utilisation humaine non durable a asséché des lacs, tels que la mer d'Aral en Asie centrale et la mer Morte au Moyen-Orient , tandis que des lacs en Afghanistan, en Égypte et en Mongolie ont été touchés par la hausse des températures.