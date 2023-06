Un apport en taurine ralentit le vieillissement et maintient la santé (étude américaine)

D'autres études suggèrent que ces effets bénéfiques pourraient se retrouver chez l'homme

La taurine, prochain remède antivieillissement ? Une étude menée par l'Université américaine de Columbia et publiée dans la revue Science montre qu'une supplémentation en taurine, un acide aminé présent naturellement dans l'organisme et popularisé par les boissons énergisantes, a amélioré la santé et la durée de vie de vers et de souris.

"Les souris d'âge moyen supplémenté en taurine avaient une durée de vie de 10 % à 12 % plus élevée que celles qui avaient reçu de l'eau", indique la recherche coordonnée par le biologiste indien spécialisé en physiologie moléculaire Vijay Kumar, à laquelle ont pris part 56 scientifiques.

Entre autres gains sur la santé, les chercheurs ont découvert que la taurine supprimait le gain de poids lié à l'âge chez les souris femelles (même chez les souris "ménopausées"), augmentait la dépense énergétique ainsi que la masse osseuse, améliorait l'endurance et la force musculaires, réduisait les comportements dépressifs et anxieux ainsi que la résistance à l'insuline, et rendait le système immunitaire plus performant.

PHILIPPE MERLE / AFP Illustration - Des souris de laboratoire

Au niveau cellulaire, la taurine a amélioré de nombreuses fonctions qui déclinent généralement avec l'âge : la supplémentation a diminué le nombre de "cellules zombies" (vieilles cellules qui devraient mourir mais s'attardent et libèrent des substances nocives), a augmenté la survie après un déficit en télomérase, a augmenté le nombre des cellules souches présentes dans certains tissus (qui peuvent aider les tissus à guérir après une blessure), ont amélioré les performances des mitochondries, réduit les dommages sur l'ADN et amélioré la capacité des cellules à détecter les nutriments.

Des effets similaires des suppléments de taurine ont également été observés chez des singes rhésus d'âge moyen. Reste à déterminer si de telles conséquences bénéfiques de cet acide aminé pourraient se retrouver chez l'homme. Deux études suggèrent en tout cas espérer que cela pourrait être le cas.

AFP / Marco Bertorello Illustration - Coureur du Tour de France

Dans la première, les chercheurs ont examiné la relation entre les niveaux de taurine et une cinquantaine de paramètres de santé chez 12 000 adultes européens âgés de 60 ans et plus. Dans l'ensemble, les personnes ayant des niveaux de taurine plus élevés étaient en meilleure santé, avec moins de cas de diabète de type 2, des niveaux d'obésité et d'inflammation plus faibles ainsi qu'une hypertension réduite. "Ces associations n'établissent pas de lien de causalité", ont précisé les scientifiques "mais les résultats sont cohérents avec la possibilité qu'une carence en taurine contribue au vieillissement humain".

La deuxième étude visait à tester si les niveaux de taurine étaient modifiés par l'exercice physique. Les chercheurs ont ainsi mesuré les niveaux de taurine avant et après qu'une cohorte d'athlètes masculins et de personnes sédentaires aient terminé un entraînement cycliste intense, et ont constaté une augmentation significative de la taurine chez tous les groupes de sportifs (sprinters, coureurs d'endurance et culturistes) et les personnes sédentaires.

"Peu importe l'individu, tous avaient des niveaux de taurine accrus après l'exercice, ce qui suggère que certains des avantages pour la santé de l'exercice peuvent provenir d'une augmentation de cet acide aminé", souligne l'étude.

La taurine est naturellement présente dans le corps humain. Il s'agit d'un acide aminé soufré présent à plusieurs niveaux de l’organisme, abondant dans le cœur, la rétine, les muscles squelettiques et le cerveau. La taurine peut aussi être apportée par l’alimentation. La taurine tient son nom du radical "taurus" qui signifie "taureau" car elle a été isolée pour la première fois à partir de la bile de taureau.