Une percée israélienne pourrait aboutir à un vaccin contre le cancer de la peau

Une étude israélienne montre comment les cellules de mélanome modifient leur environnement en créant de nouveaux vaisseaux lymphatiques pour se propager

Une étude de l'université de Tel Aviv et du centre médical de Sheba a mis en lumière comment les cellules de mélanome modifient leur environnement en créant de nouveaux vaisseaux lymphatiques pour se propager. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à un vaccin contre ce cancer mortel.

Le travail, conduit par les professeurs Carmit Levy et Shoshana Greenberger, et financé par l'ICRF, a été publié dans le Journal of Investigative Dermatology. Le mélanome, une tumeur cutanée très mortelle, naît d'une division incontrôlée des cellules mélanocytaires de l'épiderme, puis envahit le derme, se propageant via les systèmes lymphatique et sanguin.

L'étude a révélé le rôle des mélanosomes, des vésicules sécrétées par les cellules de mélanome. "Nous avons montré que ces mélanosomes pénètrent dans les vaisseaux lymphatiques, les incitant à se répliquer et à migrer. En d'autres termes, ils favorisent la formation de nouveaux vaisseaux, permettant au mélanome de métastaser," a expliqué le professeur Greenberger.

"Les mélanosomes modifient l'environnement du derme pour favoriser les cellules cancéreuses," a ajouté le professeur Levy. Ils préparent ainsi le terrain pour leurs propres métastases et peuvent également affecter le système immunitaire.

Le mélanome étant inoffensif à un stade pré-métastatique, comprendre comment il se propage pourrait aider à développer un vaccin. "La voie la plus prometteuse pour combattre le mélanome est l'immunothérapie : un vaccin qui incite le système immunitaire à attaquer les mélanosomes. Si nous parvenons à stopper les mécanismes de métastases dans les ganglions lymphatiques, nous pourrions empêcher la propagation de la maladie," a affirmé Greenberger.