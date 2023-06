Les astronautes de la mission Artemis trouveront-ils de la vie sur la Lune ?

De nouvelles recherches suggèrent que les régions du pôle Sud pourraient abriter des niches potentiellement habitables pour des formes de vie microbienne

La NASA prévoit le retour des astronautes américains sur la Lune à la fin de l'année 2025, avec la mission Artemis 3. Près de 53 ans après la mission Apollo 17 en décembre 1972, cette mission marquera une étape importante dans l'exploration spatiale. Faisant partie du programme Artemis de la NASA, Artemis 3 sera le premier pas vers l'établissement d'une présence durable sur la Lune, en préparation d'une future exploration humaine de Mars.

L'une des découvertes intrigantes qui pourraient être réalisée lors de cette mission est la détection de la vie sur la Lune. De nouvelles recherches suggèrent que les régions du pôle Sud lunaire pourraient abriter des niches potentiellement habitables pour des formes de vie microbienne, selon Prabal Saxena, chercheur spécialiste des planètes au Goddard Space Flight Center de la NASA.

https://twitter.com/i/web/status/1601643073817018368 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des études ont révélé que des organismes microscopiques pourraient survivre dans les cratères super-froids et ombragés en permanence de cette région polaire. Des micro-organismes auraient même pu être projetés sur la Lune depuis la Terre, sous forme de météorites terrestres lors de puissants impacts cosmiques. Il reste toutefois à déterminer si ces microbes terrestres ont survécu dans l'espace lointain.

Heather Graham, géochimiste organique à la NASA Goddard, a souligné que bien que le transfert de molécules organiques à partir de sources météoritiques soit probable, il n'y a pas suffisamment de preuves concernant le transfert de microbes dans les mêmes conditions. Néanmoins, l'homme est considéré comme le vecteur le plus probable de microbes sur la Lune, en raison des explorations spatiales précédentes et des impacts terrestres sur la surface lunaire.

Lors de l'exploration de la Lune, il sera essentiel de prendre des mesures pour éviter toute contamination et protéger les écosystèmes potentiels. Les scientifiques envisagent de déposer des spores robustes dans des micro-niches protégées, où les conditions de température et de protection contre les radiations pourraient permettre leur survie. De plus, l'exploration de la Lune pourrait mener à la découverte d'eau et de sources de carbone, qui pourrait potentiellement favoriser les conditions propices à la croissance de micro-organismes.