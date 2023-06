L'aspartame va être déclaré "possiblement cancérogène" par l'OMS

Le mois dernier, l'OMS a affirmé que les édulcorants artificiels induisaient un risque accru de diabète et maladies cardio-vasculaires

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé annoncera le mois prochain que l'aspartame, un édulcorant artificiel, "est possiblement cancérogène pour l'homme", ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Une décision qui se base sur 130 études, est-il précisé. L'aspartame est largement utilisé par l'industrie alimentaire dans les produits dits "sans sucre" ou 'light".

Cela fait plusieurs années que l'aspartame fait l'objet de recherches. L'année dernière, une étude observationnelle menée en France auprès de 100 000 adultes a montré que les personnes qui consommaient de plus grandes quantités d'édulcorants artificiels - dont l'aspartame - avaient un risque de cancer légèrement plus élevé.

Elle faisait suite à une étude de l'Institut Ramazzini en Italie au début des années 2000, qui rapportait que certains cancers chez la souris et le rat étaient liés à l'aspartame.

L'utilisation de l'aspartame est autorisée dans le monde entier par les régulateurs qui affirment avoir examiné jusqu'ici toutes les preuves disponibles, tandis que les principaux fabricants d'aliments et de boissons défendent depuis des décennies leur utilisation de l'ingrédient.

Si selon les sources proches du CIRC, cette inscription de l'aspartame comme possiblement cancérogène vise à motiver davantage de recherches afin d'aider les agences, les consommateurs et les fabricants à tirer des conclusions plus solides, les industriels préparent leur contre-offensive, en commençant par remettre en cause le rôle et le crédit de cet organisme.

"Le CIRC n'est pas un organisme de sécurité alimentaire et son examen de l'aspartame n'est pas scientifiquement exhaustif et repose en grande partie sur des recherches largement discréditées", a déclaré Frances Hunt-Wood, secrétaire générale de l'Association internationale des édulcorants (ISA).

Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé a également mis en garde contre l'utilisation d'édulcorants artificiels, notant que la consommation prolongée d'édulcorants artificiels peut augmenter le risque de diabète de type 2 et de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, ainsi que le taux de mortalité chez les utilisateurs.