Après de multiples opérations infructueuses en Jordanie, Amal, née avec une hanche disloquée, a été opérée avec succès en Israël

Une fillette de sept ans originaire d'Amman en Jordanie a été traitée à l’hôpital Rambam de Haïfa, sur la côte nord d’Israël, pour une malformation orthopédique congénitale, a indiqué un communiqué du centre médical. L’enfant est née avec une hanche disloquée, ce qui lui donnait une jambe plus courte que l'autre et l'amenait à boîter. Après de multiples opérations subies par la fillette en Jordanie, la mère de celle-ci a cherché des solutions ailleurs.

Rambam Health Care Campus Radiographies d'Amal avant et après l'opération

Il y a environ un an, le directeur de l'unité d'orthopédie pédiatrique de l'hôpital pour enfants de Rambam, Mark Eidelman, a reçu un appel d'un collègue américain qui lui a parlé du cas d’Amal. "Mon collègue m'a demandé s'il pouvait m'adresser le cas d'une fillette de sept ans, de nationalité jordanienne, souffrant d'une luxation congénitale de la hanche", a-t-il dit. "Le coût de l'opération aux États-Unis étant élevé, mon collègue a suggéré que l'opération soit réalisée en Israël, frontalier de la Jordanie, pour réduire les dépenses", a ajouté le chirurgien israélien.

L'intervention a eu lieu il y a quelques jours, après une organisation de plusieurs mois. Le professeur Eidelman et son équipe ont réalisé la procédure complexe d'allongement de l'os de la cuisse, le fémur. "L'opération d'Amal (prénom modifié, ndlr) a été difficile, mais nous avons réussi et tout s'est bien terminé", a poursuivi le médecin. "Elle peut maintenant marcher à nouveau et a moins de douleurs. Amal se porte bien et ses parents sont ravis", a-t-il conclu. La fillette et sa famille sont depuis retournés en Jordanie, mais reviendront à Haïfa dans six semaines pour une visite de suivi.

Rambam Health Care Campus Amal en convalescence à Rambam avec le professeur Eidelman (à gauche) et son père

L'hôpital Rambam de Haïfa est spécialisé dans les traumatismes du squelette, les déformations, l'allongement des membres, le pied bot, ainsi que la détection précoce et le traitement des luxations congénitales de la hanche.