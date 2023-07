La prochaine tempête solaire pourrait causer l'effondrement d'Internet

La prochaine éruption solaire devrait se produire en 2025

Une tempête solaire devrait frapper notre planète et anéantir l'infrastructure Internet d'ici les deux prochaines années, selon des informations rapportées par le Washington Post. L'article en question se base sur un document faisant référence à une tempête géomagnétique qui s'est produite sur Terre en septembre 1859, consécutive à la plus grande tempête solaire de tous les temps. A l'époque, ce bouleversement géomagnétique avait provoqué des interruptions simultanées de l'approvisionnement en électricité de Paris en France à Boston aux États-Unis.

Alors qu'aucune tempête solaire d'envergure ne s'est produite depuis 2012, la prochaine devrait se produire en 2025, année où le soleil atteindra son énergie maximale.

Lorsqu’une éruption solaire se produit, elle charrie en effet un vent chargé magnétiquement qui peut venir frapper la Terre. La rencontre avec la magnétosphère de notre planète engendre des tempêtes géomagnétiques qui peuvent, dans le pire des cas, entraîner de graves perturbations sur les réseaux électriques, systèmes de communication et de navigation et autres équipements électroniques.

Selon les experts, les rayonnements électromagnétiques engendrés par la prochaine éruption solaire pourraient dès lors entraîner l'effondrement complet des systèmes Internet dans divers pays du monde. Sans compter les dangers pour l'humanité des rayons gamma et ultraviolets émis par le soleil s'ils sont trop puissants.

En mai, la Nasa a annoncé avoir mis au point Dagger (Deep Learning Geomagnetic Perturbation), un système prédictif combinant l’intelligence artificielle et les données satellitaires qui est capable de prévoir 30 minutes à l’avance l’endroit où une tempête solaire touchera la Terre. Un délai qui peut permettre de mettre en sécurité certains équipements et infrastructures essentiels. "Le risque de tempêtes géomagnétiques et d'effets dévastateurs sur notre société augmente à l'approche du prochain 'maximum solaire", un pic dans le cycle d'activité de 11 ans du Soleil, qui devrait se produire en 2025", a alors confirmé la Nasa.