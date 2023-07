Israël : des chercheurs parviennent à éliminer la plupart des cellules cancéreuses de la moelle osseuse

Les chercheurs l'ont fait en utilisant un système d'administration de médicaments à base d'ARN.

Des chercheurs de l'Université de Tel-Aviv ont détruit 90 % des cellules cancéreuses du sang du myélome multiple dans des conditions de laboratoire et 60 % dans des tissus humains prélevés sur des patients du centre médical Rabin (hôpital Belinson),

en utilisant un médicament à base d'ARN délivré aux cellules par des nanoparticules lipidiques ciblées.

Les chercheurs ont développé des nanoparticules à base de lipides (similaires à celles utilisées dans le vaccin COVID-19) contenant des molécules d'ARN qui font taire le gène CKAP5, codant pour la protéine 5 associée au cytosquelette. Avec cette protéine inhibée, la cellule cancéreuse est incapable de se diviser, ce qui la tue essentiellement. Pour éviter d'endommager les cellules non cancéreuses, les nanoparticules ont été recouvertes d'anticorps qui les ont guidés spécifiquement vers les cellules cancéreuses à l'intérieur de la moelle osseuse.

La percée a été réalisée par un groupe de chercheurs de l'Université de Tel-Aviv et du Centre médical Rabin, dirigé par le professeur Dan Peer, un pionnier dans le développement de thérapies à base d'ARN et chef du laboratoire de nanomédecine à l'École Shmunis de biomédecine et de recherche sur le cancer, également vice-président du centre de recherche et développement de l'Université de Tel-Aviv et par la doctorante Dana Tarab-Ravski. Les résultats ont été publiés dans la revue Advanced Science.

Mort de 90% des cellules cancéreuses

"Le myélome multiple est un cancer du sang que l'on trouve généralement chez une population âgée. Alors que la plupart des cancers du sang apparaissent dans la circulation sanguine ou les ganglions lymphatiques et se propagent de là au reste du corps, de multiples cellules de myélome apparaissent et forment des tumeurs à l'intérieur de la moelle osseuse - et sont donc très difficiles à atteindre", explique Dana Tarab-Ravski.

Les résultats de l'étude sont très encourageants : dans des conditions de laboratoire, où les cellules sont cultivées dans des flacons, les nanoparticules développées par les chercheurs ont éradiqué environ 90 % des cellules cancéreuses. Dans un second temps, le nouveau traitement a été testé sur des échantillons cancéreux prélevés sur des patients atteints de myélome multiple au service hémato-oncologique du Rabin Medical Center. Le taux de réussite dans ces échantillons était de 60 %.

En testant la capacité des nanoparticules à atteindre la moelle osseuse dans un modèle animal, les chercheurs ont découvert qu'après une seule injection, l'ARN avait pénétré jusqu'à 60 % des cellules cancéreuses du myélome multiple dans la moelle osseuse. Enfin, l'examen de l'efficacité thérapeutique des nanoparticules dans le modèle animal a permis d'éradiquer les deux tiers des cellules cancéreuses et les animaux ont montré une amélioration significative de tous les indicateurs cliniques.

"Les personnes atteintes de myélome multiple souffrent de douleurs osseuses intenses, ainsi que d'anémie, d'insuffisance rénale et d'un système immunitaire affaibli", poursuit Tarab-Ravski.

Tel Aviv University Dan Peer

"Il existe de nombreux traitements possibles pour cette maladie, mais après une certaine période d'amélioration, la plupart des patients développent une résistance à la thérapie et la maladie reprend encore plus agressivement. Par conséquent, il existe un besoin constant de développer de nouveaux traitements pour le myélome multiple. La thérapie à base d'ARN a un grand avantage dans ce cas car elle peut être développée très rapidement. En changeant simplement la molécule d'ARN, un gène différent peut être réduit au silence à chaque fois, adaptant ainsi le traitement à la progression de la maladie et au patient individuel. Le défi de ces traitements est d'atteindre les bonnes cellules. Aujourd'hui, les thérapeutiques à base d'ARN sont approuvées pour le traitement d'une maladie génétique du foie et pour les vaccins injectés dans le muscle, comme nous l'avons vu avec les vaccins COVID-19. Le système d'administration de médicaments que nous avons développé est le premier qui cible spécifiquement les cellules cancéreuses à l'intérieur de la moelle osseuse, et le premier à montrer que le silence de l'expression du gène CKAP5 peut être utilisé pour tuer les cellules cancéreuses du sang", a-t-elle ajouté. "Notre technologie ouvre un nouveau monde pour l'administration sélective de médicaments à base d'ARN et de vaccins contre les tumeurs cancéreuses et les maladies originaires de la moelle osseuse", a conclu le Professeur Dan Peer.