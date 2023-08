Cinq minutes d'exercice intensif par jour suffisent pour prévenir le risque de cancer (étude)

4,5 minutes d'activité physique vigoureuse par jour sont associées à une diminution du risque de cancer de 20 %

La salle de sport ne serait finalement pas un passage obligé pour se préserver du cancer. Selon une nouvelle étude britannique publiée récemment dans la revue scientifique JAMA Oncology, pratiquer une activité physique intense pendant seulement cinq minutes chaque jour peut suffire à réduire considérablement le risque de maladie.

Les chercheurs ont examiné les données de 22 398 adultes au Royaume-Uni pendant une moyenne de 6,7 ans. Tous déclaraient ne pratiquer aucune activité physique à l'exception de la marche une fois par semaine ou moins. Pour les besoins de l'étude, ils ont été équipés d'accéléromètres au poignet, utilisés pour mesurer de courtes périodes d'activité vigoureuse, telles que monter des escaliers, marcher très vite, monter des côtes etc., tout cela au cours de leur routine quotidienne. Les mesures ont montré que la plupart de ces activités physiques duraient une minute ou moins.

ANWAR AMRO (AFP/Archives) Un ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein, constitué de 8.000 ballons de football lors d'un événement pour sensibiliser aux risques de ce cancer féminin, à Beyrouth le 8 octobre 2017

Au cours de la période de suivi, 2 356 cas de cancer ont été découverts parmi les participants. Dans l'analyse des données et après neutralisation d'autres facteurs, il a été constaté qu'une activité physique intensive d'au moins 3,6 minutes par jour était associée à une diminution de 17 à 18 % du risque de développer un cancer, tandis que 4,5 minutes d'activité physique vigoureuse par jour étaient associées à une diminution du risque de 20 %.

Les données sont encore plus flagrantes lorsqu'on les examine uniquement par rapport aux types de cancer considérés comme liés à un manque d'activité physique. Dans ce cas, il a été constaté que 4,5 minutes d'activité vigoureuse étaient associées à une diminution de 31 % du risque de développer l'un de ces cancers. Cette catégorie comprend 26 types de cancer, dont le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer du côlon, le cancer de la tête et du cou, le cancer du sein et certains types de cancer du sang. Jusqu'ici les études menées sur l'impact du sport dans la prévention du cancer établissaient que 30 à 45 minutes d'activité physique trois à quatre fois semaine s'avéraient réellement efficace.

Parmi les activités quotidiennes à pratiquer cinq minutes par jour, les experts préconisent notamment de monter les escaliers, marcher très rapidement, pédaler vite sur un vélo spinning, s'entraîner sur un stepper ou un elliptique, ou même sauter à la corde.