Percée médicale israélienne avec la création d'embryons synthétiques

Ces embryons ont été créés en parvenant à ramener une cellule de peau humaine à son état originel de cellule souche

Des chercheurs de l'Institut Weizmann ont annoncé une percée dans le développement d'embryons synthétiques, en parvenant à ramener une cellule de peau humaine à son état originel de cellule souche, ce qui ouvre la voie à l'étude du développement des organes du corps humain, et à des traitements innovants et pour les problèmes liés à la grossesse. Cela permettra également aux chercheurs de mieux comprendre le développement des anomalies congénitales, sachant qu'elles surviennent entre le 10e et le 40e jour du développement embryonnaire.

Les chercheurs, dirigés par le professeur Jacob Hanna du Département de génétique moléculaire, ont réussi à créer une série de ces embryons, chacun d'eux s'étant développé à partir d'une simple cellule cutanée prélevée sur un adulte humain. La cellule de la peau a subi des processus biologiques et chimiques qui ont ramené la cellule à son état primaire de cellule souche. Cette cellule souche s'est ensuite développée dans un environnement particulier, créé par ces chercheurs, jusqu'à atteindre le stade d'embryon humain de 14 jours.

Ces modèles biologiques ressemblent en tous points aux tissus humains, incluant tous les systèmes et éléments qui caractérisent un embryon à ce stade. De tels modèles constituent une réussite médicale et un objectif que les scientifiques tentent d’atteindre depuis de nombreuses années.

"Le 14ème jour est une étape importante du développement embryonnaire, dans laquelle se trouvent toutes les structures primaires vitales pour commencer la formation des organes", explique Hanna. "Ce que nous avons obtenu est étonnamment similaire à un véritable embryon de 14 jours, et tout cela à partir de cellules souches qui n'ont pas subi de manipulation génétique", a déclaré le Pr Hanna.