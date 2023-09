Mexique : des "momies extraterrestres" authentifiées par des scientifiques

Le squelette de ces créatures est apparemment complet et n'est pas composé de parties d'animaux ou d'humains, selon les analyses

Les "cadavres d'extraterrestres" présentés la semaine dernière au Parlement mexicain n'ont rien d'artificiel. Telle est la conclusion des experts médicaux ayant effectué une série de tests de tomodensitométrie et de radiographie sur les artefacts. A l'issue de ces examens, José Zelka Benitez, directeur général de l'Institut des sciences médicales et de recherche de la Marine nationale mexicaine, a ainsi déterminé que le squelette de ces créatures extraterrestres présumées était apparemment complet, et qu'il n'était pas composé de différentes parties d'animaux et d'humains, contrairement à ce que des anthropologues avaient auparavant affirmé.

"Je peux confirmer que ces cadavres n'ont rien à voir avec des humains", a déclaré Jose Zelka Benitez, affirmant également que son équipe avait trouvé des preuves selon lesquelles l'une de ces créatures pourrait avoir été enceinte, au vu de boules qu'elle présente dans l'estomac et qui pourraient être des restes d'œufs.

Les corps présentés comme extraterrestres ont été ramenés du Pérou par le journaliste mexicain Jaime Maussan. "Ces découvertes ne sont pas le produit de l'évolution terrestre", a affirmé ce dernier, lors de la présentation des créatures au Parlement mexicain à l'occasion d'une audition officielle d'experts sur les phénomènes paranormaux non expliqués. "Ce ne sont pas des créatures trouvées sur le site d'un accident ou autre. Elles ont été trouvées dans des mines de diatomées (squelettes fossiles d'algues aquatiques unicellulaires)", a-t-il précisé, mentionnant que ces humanoïdes avaient été découverts en 2017 près de la ville de Cuzco, dans le sud-est du Pérou.

Hormis leur tête allongée et leurs mains à trois doigts, les artefacts sont très semblables aux humains, avec deux bras, deux jambes et un tronc. Jaime Maussan affirme que lors de leur découverte, ces créatures possédaient dans la bouche des implants d'osmium, un métal rare. Il assure également qu'un précédent examen des corps a révélé qu'un tiers de l'ADN de ces créatures était inconnu de la communauté scientifique.

Le journaliste qui se définit comme un chercheur et expert en ovnis, est considéré comme une figure controversée dans ce milieu même. Par le passé, il a présenté au public des découvertes qui se sont finalement révélées être des faux, comme celle de cinq momies "extraterrestres" découvertes au Pérou il y a six ans, et qui étaient en réalité constituées de cadavres d'enfants. De nombreux chercheurs universitaires, archéologues et scientifiques, ont soutenu au fil des ans que les "momies extraterrestres" provenaient généralement de restes de cadavres humains fusionnés avec des restes d'animaux.

Le professeur Brian Cox, expert en physique, s'est dit très sceptique quant à ces résultats. "La probabilité qu'une vie intelligente ait évolué sur une autre planète et nous ressemble est très faible", a-t-il déclaré sur Sky News. Il a également appelé Jaime Maussan à envoyer les conclusions de ces analyses à un institut généalogique indépendant afin qu'ils soient examinés.