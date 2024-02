La sonde Odysseus se pose sur la Lune, une première pour une mission privée

La start-up Intuitive Machines, basée au Texas, a annoncé avoir réalisé un exploit historique en réussissant l'alunissage de sa sonde Odysseus sur la Lune ce jeudi. Cet événement marque un tournant majeur, car il s'agit de la première fois qu'une entreprise privée parvient à poser un engin sur la surface lunaire, signalant également le premier retour d'une mission américaine sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

Selon un porte-parole d'Intuitive Machines, qui s'exprimait lors d'une diffusion en direct, la sonde a non seulement atterri sur la Lune mais a également commencé à transmettre des données, bien que le signal initial fût faible et que l'état précis de l'alunisseur n'ait pas été immédiatement évident. La confirmation que l'alunisseur s'était posé correctement et avait commencé la transmission de données a été donnée plus tard via la plateforme X.

Ce succès représente une étape importante dans le domaine des missions robotiques d'atterrissage, dont le taux de réussite reste inférieur à 50%. Jusqu'à présent, les tentatives de sociétés privées, dont SpaceIL d'Israël, Ispace du Japon, et Astrobotic des États-Unis, s'étaient toutes soldées par des échecs. L'alunissage a eu lieu dans un cratère lunaire de 69 kilomètres de diamètre situé dans la région du massif Malapert, près du pôle Sud lunaire, une zone d'intérêt particulier pour la NASA en raison de la présence d'eau sous forme de glace. Cela pourrait s'avérer crucial pour les futures missions habitées, notamment les missions Artémis prévues à partir de 2026.

Intuitive Machines a été sélectionnée par la NASA dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) pour transporter du matériel scientifique sur la Lune, avec un contrat de 118 millions de dollars pour cette mission, nommée IM-1. La sonde, équipée de panneaux solaires, doit opérer pendant environ sept jours, avec à bord six instruments scientifiques de la NASA destinés à explorer cette région peu connue de la Lune, ainsi que six cargaisons privées, y compris des œuvres de l'artiste Jeff Koons.