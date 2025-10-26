Chine : un drone-méduse "fantôme" pour la surveillance sous-marine furtive

Les chercheurs chinois de l’Université polytechnique du Nord-Ouest, à Xi’an, ont dévoilé un robot biomimétique en forme de méduse transparente, conçu pour mener des missions sous-marines discrètes et de longue durée. Présenté comme un « fantôme des profondeurs », l’appareil est pratiquement indiscernable d’une véritable méduse lorsqu’il évolue dans l’eau.

Développé par l’équipe du professeur Tao Kai, le drone utilise une structure en hydrogel transparent et un actionneur électrohydraulique qui reproduit la contraction musculaire naturelle de la méduse. Avec un diamètre de seulement 12 centimètres et un poids de 56 grammes, il consomme à peine 28,5 milliwatts, rendant son fonctionnement quasi silencieux.

Équipé d’une mini-caméra et d’une puce d’intelligence artificielle embarquée, l’engin est capable d’identifier des cibles précises et d’évoluer dans des environnements instables tout en conservant une position stable. Ses applications potentielles vont de la surveillance environnementale à l’inspection d’infrastructures sous-marines, en passant par l’observation d’écosystèmes fragiles.

Présenté récemment sur la chaîne publique CCTV, le robot-méduse a impressionné par sa capacité à détecter des objets spécifiques, comme le logo de l’université ou des poissons-clowns, démontrant la sophistication croissante de la robotique bionique chinoise.

Le projet s’inscrit dans la stratégie de Pékin visant à renforcer ses capacités technologiques et maritimes, tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération de robots furtifs inspirés de la nature pour l’exploration et la surveillance des océans.