Des scientifiques israéliens décrivent les premiers stades d'une supernova

Il y a environ 20 millions d'années, dans une galaxie pas si lointaine, une grande étoile a explosé et a envoyé des éléments représentant les fondements de la vie dans l'espace.

Il y a environ un an, une équipe de scientifiques israéliens a observé la lumière qu'elle émettait et a recueilli pour la première fois des données sur les premiers stades d'une telle explosion, connue sous le nom de supernova.

Le tableau dressé offre un aperçu détaillé de l'origine d'éléments cruciaux qui nous entourent, comme le calcium dans nos dents et le fer dans notre sang. "Nous voyons en fait le four cosmique dans lequel les éléments lourds se forment, pendant qu'ils se forment. Nous l'observons au moment même où il se produit. C'est vraiment une occasion unique", a déclaré Avishay Gal-Yam, astrophysicien à l'Institut Weizmann des sciences. Les résultats, publiés ce mercredi dans la revue Nature, indiquent également que l'étoile géante, située dans une galaxie voisine appelée Messier 101, a probablement laissé derrière elle un trou noir après son explosion. Un astronome amateur qui observait cette galaxie a signalé aux chercheurs qu'il se passait quelque chose. Ils ont rapidement braqué leurs télescopes sur l'étoile et ont commencé à documenter les premiers stades de l'explosion.

L'équipe, dont fait partie Erez Zimmerman, doctorant et auteur principal de l'étude, a contacté la NASA, qui a modifié son programme et braqué le télescope spatial Hubble sur la supernova. Cela a permis d'observer les premiers stades de la lumière ultraviolette de l'explosion, qui est bloquée par l'atmosphère et n'est pas captée sur Terre. Outre le suivi d'éléments tels que le carbone, l'azote et l'oxygène projetés dans l'espace, les données ultraviolettes ont révélé un écart entre la masse initiale de l'étoile et la masse qu'elle a éjectée dans l'espace au cours de l'explosion. "Nous soupçonnons qu'après l'explosion, un trou noir a été laissé derrière, un trou noir nouvellement formé qui n'existait pas auparavant. C'est le vestige de l'explosion. Une petite partie de la masse de l'étoile s'est effondrée au centre et a créé un nouveau trou noir", explique M. Gal-Yam. Les trous noirs sont des objets denses dont la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La création d'une sorte d'empreinte digitale de la supernova du début à la fin pourrait aider les scientifiques à identifier les supernovas imminentes dans d'autres régions.