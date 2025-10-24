Exploit médical à Hadassah : un double pontage et une greffe du foie réalisés sur un patient en une nuit

Les équipes de l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem ont réalisé pendant la fête de Souccot une prouesse chirurgicale inédite en Israël : un patient a subi un pontage cardiaque complexe immédiatement suivi, la nuit même, d'une transplantation hépatique vitale.

Cette opération exceptionnelle, pratiquée uniquement dans quelques grands centres hospitaliers à travers le monde, a nécessité une planification minutieuse et la mobilisation de plusieurs équipes médicales. Elle s'inscrivait dans un marathon de transplantations de 24 heures qui a permis de sauver quatre vies : deux greffes de foie et deux greffes de rein.

« Le patient n'aurait pas survécu à la transplantation hépatique sans le pontage, et inversement, il n'aurait pas survécu sans la greffe », explique le Dr Abed Khalaileh, directeur de l'unité de transplantation d'organes solides de Hadassah. « Sa vie a été sauvée en une nuit, dans deux blocs opératoires différents. »

Le patient, Shneor Kipgan, 44 ans, père de quatre enfants originaire d'Ofra en Judée-Samarie, souffrait d'une cirrhose hépatique sévère. « Je n'aurais jamais imaginé que mon état atteindrait un tel stade », confie-t-il. « Lorsqu'on m'a annoncé que j'avais besoin d'une greffe, j'ai eu peur ; ce n'est pas simple. »

Selon sa femme Shoshana, son état s'était considérablement aggravé. « Il y a environ un an, on nous a annoncé qu'il avait besoin d'une transplantation hépatique », se souvient-elle.

Lors d'examens de routine avant la transplantation, les médecins ont découvert que Kipgan souffrait également d'une obstruction sévère des artères coronaires, nécessitant un pontage cardiaque urgent. « Shneor souffrait d'un rétrécissement des artères qui irriguent le cœur – une pathologie potentiellement mortelle qui a rendu impossible une transplantation hépatique préalable », détaille le Dr Amit Korach, directeur du service de chirurgie cardiothoracique. « Le risque de pratiquer les deux interventions consécutivement est immense, surtout chez un patient souffrant d'insuffisance hépatique sévère et d'une altération de la coagulation sanguine. »

Pendant que l'équipe du Dr Korach réalisait le pontage coronarien, une autre équipe effectuait simultanément un prélèvement hépatique à l'hôpital Rambam. Une fois le pontage terminé à 4 heures du matin, le foie a été transporté à Hadassah, où la transplantation a immédiatement débuté – avec succès.

« Nous avons passé des mois à préparer chaque détail, à répertorier les complications potentielles et le matériel nécessaire », raconte le Dr Korach. « La principale source de tension résidait dans l'inconnu : ce type de chirurgie combinée n'avait été tenté que très peu de fois dans le monde. »