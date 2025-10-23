Israël : une découverte majeure ouvre la voie à de nouveaux traitements neurologiques

Des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv, dirigés par le Dr Gilad Levy et le Prof. Boaz Barak de l’École des neurosciences, ont mis au jour un mécanisme biologique inédit capable de stimuler la production de myéline, la substance qui protège les fibres nerveuses et assure la bonne transmission des signaux dans le cerveau.

Publiée dans Nature Communications et menée en collaboration avec l’Université hébraïque de Jérusalem, l’Institut Weizmann et l’Institut Max Planck en Allemagne, cette étude pourrait révolutionner le traitement de maladies telles que la sclérose en plaques, Alzheimer ou Parkinson.

Les chercheurs ont découvert que la protéine TFII-I agit comme un « frein biologique » limitant la production de myéline. En supprimant cette protéine dans les cellules productrices de myéline chez des souris génétiquement modifiées, l’équipe a observé une augmentation marquée des taux de myéline, une épaisseur accrue des gaines protectrices et une meilleure conduction nerveuse, accompagnées d’améliorations motrices et comportementales significatives.

« Nous avons démontré qu’il est possible de relâcher les freins naturels du cerveau pour restaurer la myéline », explique le Prof. Barak. Cette avancée pionnière pourrait déboucher sur de nouvelles thérapies ciblant la protéine TFII-I, capables de régénérer la myéline endommagée dans les maladies neurodégénératives ou du développement.