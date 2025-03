Israël : Une percée révolutionnaire pour régénérer la moelle osseuse

Des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv, dirigés par le Dr. Tomer Itkin, viennent de mettre au point une méthode novatrice pour multiplier les cellules souches de la moelle osseuse humaine, a déclaré l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué. Publiée dans *Nature Immunology* le 31 mars 2025, cette avancée pourrait transformer les greffes de moelle osseuse, essentielles pour les patients atteints de cancers, de maladies génétiques ou affaiblis par une chimiothérapie intensive.

L’équipe a identifié une protéine clé, Fli-1, qui « réveille » les cellules souches dormantes des donneurs adultes grâce à une technologie d’ARNm modifié, similaire à celle des vaccins anti-Covid. Cultivées sur des cellules endothéliales mimant les vaisseaux sanguins, ces cellules activées se divisent de manière contrôlée, sans risque de cancer, et restaurent efficacement le système sanguin et immunitaire lors des transplantations. Cette innovation réduit la dépendance aux donneurs rares et ouvre la voie à des traitements pour des maladies comme la thalassémie ou l’anémie héréditaire. Fruit d’une collaboration avec des institutions prestigieuses comme le Memorial Sloan Kettering Cancer Center et le Weill Cornell Medical College, cette découverte repose sur une analyse approfondie de mégadonnées génétiques. « Activer les cellules souches par programmation moléculaire améliore les chances de succès des thérapies régénératives », explique le Dr. Itkin. Prochaine étape : des essais cliniques pour valider cette approche, avec l’ambition de l’étendre à d’autres tissus, comme le cœur. Cette percée offre un espoir concret à des milliers de patients en attente de greffes, tout en repoussant les limites de la médecine régénérative.