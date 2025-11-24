Médaille d’or à Paris : l’Université de Tel-Aviv récompensée pour une avancée majeure en biologie synthétique

L’équipe de l’Université de Tel-Aviv a remporté une médaille d’or au prestigieux concours international de biologie synthétique iGEM, organisé cette année à Paris. Leur projet, finaliste dans les catégories « Meilleure recherche en oncologie » et « Meilleur modèle », propose une approche révolutionnaire pour traiter une forme de cancer du poumon jusqu’ici incurable.

Composée d’étudiants en ingénierie, sciences de la vie, médecine et sciences exactes, et dirigée par le professeur Tamir Tuller, l’équipe s’est attaquée à cinq défis majeurs de la lutte contre les cancers métastatiques : l’acheminement ciblé des médicaments, l’élimination complète des cellules tumorales, la difficulté de détecter certaines mutations, le caractère encore trop expérimental du développement thérapeutique, et l’extrême variabilité génétique entre patients.

Pour illustrer cette complexité, les étudiants ont comparé leur démarche à une partie d’échecs contre la maladie. Leur solution repose sur une séquence d’ADN destinée à inhiber un gène cancéreux, couplée à un anticorps capable de pénétrer les cellules malades. S’appuyant sur une faiblesse structurelle des cellules cancéreuses — leur ARNm défectueux — ils ont choisi de cibler non pas les protéines mutées, mais directement l’ARN messager.

À l’aide d’oligonucléotides antisens synthétiques, capables de neutraliser spécifiquement l’ARN muté, cette approche contourne les limites des thérapies actuelles.

Le projet combine modélisation computationnelle avancée, algorithmes innovants et validations in vitro. Un brevet a déjà été déposé via Ramot, et un article scientifique est en préparation. Séduite, l’entreprise biotechnologique Lonza a fait un don pour soutenir l’équipe.

Les étudiants ont également lancé un concours national de biologie synthétique pour lycéens, renforçant leur engagement éducatif. Pour le professeur Tuller, « ces réalisations auront un impact bien au-delà du cancer du poumon ».