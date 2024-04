Pfizer, plus grand donateur pour la recherche en Israël en 2022

Avec deux ans de retard, le ministère de la Santé a publié la semaine dernière, pour examen public, l'ampleur des dons des sociétés pharmaceutiques destinés aux hôpitaux de l'Etat hébreu. Les données publiées concernent l’année 2022, lorsqu’Israël a été confronté aux vagues de l’épidémie de Covid-19.

Les données montrent un investissement de plus de 85 millions de shekels (plus de 21 millions d'euros) par les sociétés pharmaceutiques internationales dans la recherche clinique en Israël cette année-là. Le géant Pfizer a investi le montant le plus élevé : 13220000 shekels soit plus de 3.3 millions d'euros. Cette année, de nombreuses études cliniques ont été menées en Israël pour tester l'efficacité des vaccins corona, ce qui explique pourquoi une partie de l'investissement financier de Pfizer a été consacrée à ces études. En 2021, Pfizer a fait don à Israël d'un montant élevé d'environ cinq millions de shekels (soit 1.2 million d'euros).

AP Photo/Mary Altaffer, File

Ces études ont été menées, entre autres, à Sheba, Hadassah, Soroka et au centre médical Kaplan. AstraZeneca, qui a également développé un vaccin contre le coronavirus, a investi près de sept millions de shekels de dons pour la recherche clinique. Un montant similaire a été octroyé par la société américaine Bristol-Myers, qui développe des médicaments contre les maladies neurologiques et psychiatriques. La société "Teva", fondée en Israël, a fait don de plus de cinq millions de shekels à la recherche. Israël a été l’un des premiers pays au monde à lancer une campagne de vaccination à l’échelle nationale et à acheter de grandes quantités de vaccins auprès de Pfizer. Dans le passé, le manque de transparence du ministère de la Santé concernant la publication des données sur les dons des géants pharmaceutiques avait fait l'objet de critiques.