Une percée génétique majeure à l'Université de Tel-Aviv pourrait révolutionner la recherche sur l'autisme et le cancer

Des chercheurs de l'Université de Tel-Aviv en Israël viennent de réaliser une avancée scientifique remarquable qui pourrait transformer notre compréhension et notre approche de nombreuses pathologies, dont l'autisme, l'épilepsie et diverses formes de cancer.

Cette innovation, publiée dans la prestigieuse revue Nature Methods, est l'œuvre du doctorant Tomer Kagan sous la direction du Dr. Tal Laviv de la Faculté des sciences médicales et de la santé de l'Université de Tel-Aviv.

Une technologie révolutionnaire pour étudier le "gène gardien"

L'équipe israélienne a développé une méthode pionnière permettant pour la première fois de surveiller avec précision l'activité du gène PTEN (Phosphatase and TENsin homolog), considéré comme un "gardien cellulaire" fondamental qui régule la croissance et la division des cellules. "Ce gène joue un rôle essentiel en empêchant les cellules de se diviser trop rapidement et de manière incontrôlée," explique le Dr. Laviv. "Son activité est cruciale pour maintenir la taille et l'état optimal des cellules, particulièrement durant les premières années du développement cérébral." Ce qui rend cette percée si importante, c'est que les mutations du PTEN sont directement liées à plusieurs pathologies graves mais jusqu'à présent, les scientifiques ne disposaient que d'outils limités pour étudier son fonctionnement dans des tissus vivants.

Une innovation israélienne au service de la médecine mondiale

La nouvelle technologie combine les techniques les plus avancées en génétique et en microscopie pour permettre, pour la première fois, d'observer l'activité du PTEN directement dans le cerveau de souris saines. Cette prouesse technique ouvre des horizons inédits pour la recherche médicale. "Notre méthode permet désormais de mesurer avec une grande sensibilité l'activité de ce gène crucial dans diverses conditions biologiques," précise Tomer Kagan, principal artisan de cette innovation. "C'est comme si nous avions créé une caméra moléculaire capable d'observer en temps réel un mécanisme cellulaire fondamental jusque-là invisible."

Des implications majeures pour l'autisme et le cancer

Les implications de cette découverte sont considérables. De nombreuses études ont établi que les mutations du PTEN sont associées à plusieurs formes d'autisme, notamment celles accompagnées de macrocéphalie (augmentation anormale du volume de la tête). En outre, ce gène est l'un des suppresseurs de tumeurs les plus fréquemment mutés dans les cancers humains. Grâce à cet outil développé à l'Université de Tel-Aviv, les scientifiques pourront mieux comprendre comment les dysfonctionnements de ce gène contribuent à l'apparition de ces pathologies, ouvrant la voie à des diagnostics plus précoces et des traitements plus ciblés.

Vers une médecine personnalisée

Les chercheurs israéliens envisagent déjà des applications concrètes pour leur découverte. "Cette technologie pourrait permettre la mise en place de thérapies véritablement personnalisées," explique le Dr. Laviv. "En surveillant l'activité du PTEN chez des patients atteints de troubles associés à ce gène, nous pourrions adapter les traitements de façon beaucoup plus précise." La méthode pourrait également contribuer à l'identification de biomarqueurs permettant de détecter certaines maladies à des stades plus précoces, améliorant ainsi considérablement les chances de guérison.

Cette avancée majeure de l'Université de Tel-Aviv illustre une fois de plus le rôle de premier plan que joue Israël dans la recherche biomédicale mondiale, notamment dans le domaine des neurosciences et de l'oncologie.