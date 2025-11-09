Une thérapie génique prometteuse pour restaurer l'audition mise au point à l'Université de Tel Aviv

Des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont mis au point une méthode innovante de thérapie génique capable de traiter les troubles de l'audition et de l'équilibre liés à un dysfonctionnement de l'oreille interne. Les résultats, publiés en couverture de la revue EMBO Molecular Medicine, représentent une avancée majeure dans le traitement de la surdité génétique.

L'étude, dirigée par la professeure Karen Avraham, doyenne de la Faculté de médecine et des sciences de la santé Gray, s'est concentrée sur une mutation du gène CLIC5, essentiel au fonctionnement des cellules ciliées des systèmes auditif et vestibulaire. "En injectant le gène dans l'oreille interne de souris par voie chirurgicale, nous avons corrigé leur équilibre chez la quasi-totalité d'entre elles. Nous avons rétabli l'audition à environ 80%", explique la chercheuse.

Les souris sourdes congénitales ont été traitées un jour après leur naissance, et quatre semaines plus tard, les tests ont confirmé une restauration significative de leurs capacités auditives.

L'équipe a utilisé une version avancée de vecteur viral – l'AAV auto-complémentaire – qui permet une transduction plus rapide et plus efficace des cellules ciliées que les méthodes traditionnelles. Cette approche nécessite des doses plus faibles pour obtenir un effet thérapeutique similaire, réduisant ainsi les risques de toxicité.

"Nous avons utilisé un type d'AAV différent de celui utilisé auparavant pour traiter la surdité. Nous espérons qu'il sera utilisé par d'autres équipes de recherche et qu'il s'avérera plus efficace en pratique clinique", souligne la professeure Avraham.

Environ 60 000 jeunes Israéliens souffrent de perte auditive selon le Bureau central des statistiques, sans compter les cas liés au vieillissement. La perte auditive est le trouble sensoriel le plus fréquent au monde, impliquant plus de 220 gènes différents.

"Dans un avenir proche, nous espérons que la thérapie génique se généralisera tellement qu'il ne faudra plus des années avant de pouvoir la tester sur des humains", affirme la chercheuse, qui collabore depuis quatre ans avec le Boston Children's Hospital et la Harvard Medical School sur ce projet soutenu par la Fondation binationale américano-israélienne pour la science. Bien que la mutation du gène CLIC5 soit rare, l'équipe espère étendre cette approche à des formes plus courantes de surdité génétique.