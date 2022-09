Rhinoplastie ultrasonique en Israël à l'occasion du congrès de la société israélienne de chirurgie plastique du visage

La rhinoplastie ultrasonique commence progressivement à se diffuser en Israël

Le 2ᵉ congrès de la société israélienne de chirurgie plastique du visage (Israeli Society of Facial Plastic Surgery) a eu lieu du 25 au 27 mai à Tel-Aviv et a réuni plusieurs spécialistes israéliens et internationaux en chirurgie esthétique et réparatrice du visage.

Les avancées en rajeunissement du visage, en chirurgie des paupières et en rhinoplasties ont été abordées en confrontant les expériences des chirurgiens faciaux israéliens et des invités internationaux, et notamment du Dr Olivier Gerbault, un spécialiste français de renommée mondiale en rhinoplastie.

La rhinoplastie ultrasonique

Le Dr Gerbault a mis au point les instruments et techniques de rhinoplastie ultrasonique, utilisés désormais sur les cinq continents.

Ces techniques consistent à remodeler en douceur les os du nez sous contrôle visuel direct pour corriger une bosse, un nez trop large, un nez dévié… Alors que jusqu’à présent, les os du nez étaient cassés à l’aveugle avec un marteau et un burin, ce qui pouvait provoquer des complications esthétiques et respiratoires.

Les suites opératoires sont ainsi plus courtes, car il n’y a presque pas d’ecchymoses, permettant un retour au travail en une semaine sans que l’on puisse se rendre compte qu’une rhinoplastie a été effectuée.

Mais les avantages essentiels de la rhinoplastie ultrasonique sont de réduire les complications potentielles des techniques classiques : nez trop creusé ou bosse résiduelle, asymétries, irrégularités : tous ces défauts qui se voient de façon évidente, sauf si on porte un masque !

Le Dr Gerbault a annoncé durant ce meeting la mise sur le marché imminente de nouveaux instruments ultrasoniques qui permettront de réaliser par voie interne les mêmes remodelages du nez que ce qui se fait actuellement par voie externe. Ces instruments permettent également de faciliter la réalisation de rhinoplastie de préservation, qui correspond à une approche différente pour la correction des bosses du nez.

La rhinoplastie ultrasonique commence progressivement à se diffuser en Israël. Certains pays du Proche et Moyen-Orient l’utilisent de façon très intense, comme en premier la Turquie qui a été un des premiers pays à adopter cette technique. De nombreux israéliens vont se faire opérer en Turquie pour leur nez, pour profiter notamment de l’expérience des chirurgiens turcs en matière de rhinoplastie ultrasonique. On peut imaginer qu’avec l’utilisation plus fréquente de la rhinoplastie ultrasonique en Israël, il ne sera plus nécessaire de partir ailleurs pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ces nouvelles techniques.

Le congrès de Tel Aviv a montré à quel point de nouvelles techniques en rajeunissement du visage et en rhinoplastie permettent des résultats naturels et durables en chirurgie esthétique du visage. La rhinoplastie ultrasonique est une des grandes avancées actuelles pour corriger les défauts du nez en toute confiance.

