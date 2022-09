Les États-Unis et Israël vont lancer un forum conjoint de coopération technologique

"L'objectif est de lier l'esprit israélien dans des domaines qui sont à l'avant-garde des défis mondiaux"

Quelques heures avant leurs rencontres avec des responsables américains à Washington, la ministre des Sciences et de l'Innovation, Orit Farkash-Hacohen, et le conseiller à la sécurité nationale, Eyal Hulata, ont déclaré qu'ils lançaient un processus visant à transformer la coopération stratégique-technologique entre les deux pays, un domaine qui a pris du retard par rapport au partenariat high-tech d'Israël avec l'Union européenne.

"L'objectif est de lier l'esprit d'entreprise et l'innovation israéliens dans des domaines qui sont à l'avant-garde des défis mondiaux, avec nos homologues américains et l'industrie américaine", a affirmé Hulata, qui s'est entretenu par téléphone avec des journalistes israéliens.

Le couple est accompagné de dizaines de hauts représentants d'agences gouvernementales, notamment des ministères de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'innovation, de la protection de l'environnement et de la défense.

Hulata et Farkash-Hacohen rencontreront plus tard ce mercredi la secrétaire adjointe américaine à la santé et aux services sociaux, Andrea Palm, et le secrétaire adjoint à l'énergie, David Turk, ainsi que des responsables des ministères concernés.

Ces réunions constituent la première étape importante de l'initiative annoncée dans la Déclaration de Jérusalem que le président américain Joe Biden et le Premier ministre Yaïr Lapid ont signée lors de la visite de Biden en Israël au mois de juillet.