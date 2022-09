Des traitements contre le cancer sans effets secondaires ? (Étude israélienne)

La plateforme mise au point cible les lésions cancéreuses en évitant au maximum les zones saines

Dans une étude publiée dans la revue Biomaterials, des chercheurs de la Faculté de génie biomédical du Technion à Haïfa affirment avoir mis au point un système automatique de conception et de préparation de matériaux stabilisants pour produire un "boîtier nanométrique" - une plate-forme d'envoi de médicaments vers les cellules cancéreuses dans le corps. Cette innovation aurait démontré son efficacité sur les tumeurs cancéreuses solides lors des essais précliniques.

Contrairement à la chimiothérapie qui endommage les tissus sains en même temps que les cellules cancéreuses, provoquant d’importants effets secondaires, la plateforme mise au point cible uniquement les lésions cancéreuses en évitant au maximum les zones saines.

Hadas Parush / Flash90 Vue du campus du Technion, l'Institut de technologie d'Israël, dans la ville israélienne de Haïfa, dans le nord d'Israël, le 19 février 2019.

Le système développé au Technion est utilisé à la fois comme un "robot-chimiste" qui synthétise de nouvelles substances et comme un "robot-pharmacien" qui prépare des nano capsules contenant le médicament anticancéreux.

"La technologie que nous avons développée est basée sur un phénomène d’émission de lumière fondée sur l'état d'agrégation du médicament. Cependant, lorsqu'il est soluble ou stable dans une capsule, il n'émet presque aucune lumière", explique le directeur Dr Yossi Shamai du laboratoire dans lequel a été menée l’étude.

Le système automatique développé au Technion permet de savoir, en fonction de l'énergie lumineuse émise par le médicament, quel matériau crée les meilleures nanoparticules pour ce médicament.

Le nouveau matériau a une efficacité de 90 % de la charge médicamenteuse et permet de prédire l'efficacité du traitement. Les chercheurs ont découvert que le nouveau matériau nasal est supérieur aux autres matériaux existants sous divers aspects, notamment l'efficacité, la sécurité, l'uniformité des particules qui le composent, la stabilité dans le temps et le nombre de médicaments qui peuvent être "enveloppés" et stabilisés.