Le fondateur de NSO quitte l'entreprise et crée une start-up avec l'ancien chancelier d'Autriche

Shalev Hulio a fondé Dream Security avec Sebastian Kurz

Douze ans après avoir fondé la société israélienne de création de logiciels espions avec Omri Lavie et Niv Karmi, Shalev Hulio a quitté le NSO Group, pour fonder Dream Security, une société axée sur la cybersécurité des infrastructures telles que les installations de gaz, de pétrole et d'eau - pour les protéger des rançongiciels et des attaques terroristes, a révélé mercredi le journal économiques Globes.

La nouvelle société Dream de Hulio servira également les agences gouvernementales et vendra ses produits aux organisations nationales, en mettant l'accent dans un premier temps sur l'Europe.

Bien que Hulio a quitté son poste de PDG de NSO en août, il reste conseiller de l'entreprise et contribue à trouver un acheteur. Mais ces dernières semaines, il a également été occupé à fonder la nouvelle société. Hulio a recruté l'ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz et Gil Dolev, en levant 20 millions de dollars auprès d'une longue liste d'investisseurs.

Sebastian Kurz, qui était chancelier d'Autriche jusqu'à l'année dernière, occupera les fonctions de président et de vice-président chargé du développement commercial de Dream.

Kurz, 35 ans, était le plus jeune chancelier de l'histoire de l'Autriche, qui a formé deux gouvernements en 2019 et 2020, mais a démissionné en octobre 2021 après des allégations concernant des irrégularités financières. Depuis qu'il s'est retiré de la politique, il a travaillé dans le secteur privé.

Auparavant, Kurz, ami de Benyamin Netanyahou, avait occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de l'Autriche.

Il a rencontré Hulio au début de l'année lorsqu'il s'est rendu en Israël à la recherche de start-ups dans lesquelles investir. Mais au lieu de lui recommander une start-up dans laquelle investir, Hulio lui a demandé de rejoindre sa nouvelle entreprise de cybersécurité pour l'aider à ouvrir les portes des gouvernements européens.