Viande imprimée 3D: la start-up israélienne Redefine Meat arrive en Europe

La société israélienne va lancer ses produits dans les restaurants et les boucheries françaises

La société israélienne Redefine Meat a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec l'importateur Giraudi Meats pour assurer la distribution en Europe de ses morceaux de steak "New Meat" produits par des imprimantes 3D.

La start-up, qui a levé 170 millions de dollars cette année, exploite des imprimantes à viande à grande échelle à son siège de Rehovot, au sud de Tel-Aviv, et dans une nouvelle usine aux Pays-Bas. Elle espère ainsi établir ses produits comme une alternative à la viande produite de manière conventionnelle.

L'engouement initial pour les substituts de la viande d'origine végétale, considérés comme meilleurs pour les animaux et l'environnement, s'est estompé en raison des inquiétudes liées à l'inflation et à la récession, qui incitent certains consommateurs à revenir à des produits carnés moins chers, tandis que les chaînes de restauration rapide, qui constituent un important canal de vente pour les galettes de burgers à base de plantes, sont confrontées à des pénuries de personnel.

L'entreprise américaine Beyond Meat a réduit ses prévisions de ventes, bien que le géant de l'alimentation Nestlé, moins dépendant des fast-foods, ait déclaré que l'intérêt des consommateurs pour ses substituts de viande à base de plantes était encore fort.

Redefine Meat, qui fabrique ses produits à partir d'ingrédients tels que des protéines de soja, de petits pois, de pois chiches, de betteraves, des levures nutritionnelles et de graisse de coco, a des projets ambitieux.

"Notre produit, c'est de la viande. Il a les mêmes attributs, il est juste fabriqué d'une manière différente", a déclaré à Reuters le cofondateur et directeur général Eshchar Ben-Shitrit, ajoutant que la capacité de production atteindrait plus de 15 tonnes par jour cette année.

"Le fait que nos produits soient maintenant vendus par Giraudi Meats, les mêmes personnes qui vendent de la viande de haute qualité, montre qu'ils ne font pas de compromis sur les produits végétaliens", a-t-il déclaré.

Avec l'aide de Giraudi, Redefine Meat lancera ses produits dans les restaurants et les boucheries en France ce mois-ci, puis en Italie, en Grèce et en Suède d'ici le mois de décembre, et dans des dizaines d'autres pays l'année prochaine.

Sa nouvelle viande est actuellement disponible en Israël, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne dans près de 1 000 restaurants qui paient actuellement environ 40 dollars le kilo.