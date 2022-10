Womco, la start-up qui vise à révolutionner la santé féminine, premier prix d'un accelerator israélien

Une levée de fond de 500k dollars est prévue grâce à des business angels liés à la femtech

“Nous nous sommes tous rencontrés par zoom et avons lancé notre start-up en seulement deux mois, en partant de rien !” Annabel est cofondatrice de Womco.Uk et jeune diplômée de l'Université de Tel Aviv. Avec Nati, Micol, Jacopo et Charan, des étudiants originaires du monde entier, elle a développé une application qui sortira en novembre et qui vient de remporter la première place du concours d'un incubateur israélien.

Womco est une application inédite de nutrition personnalisée destinée à garantir la santé hormonale et menstruelle des femmes et l'équilibre des humeurs.

Issue de 20 années de recherches scientifiques qui ont prouvé les liens entre alimentation et troubles hormonaux, "l'application a développé une base de données d'aliments, de micro et macro-nutriments et de recettes, en collaboration avec des nutritionnistes, spécialisés dans la santé de la femme. Elle utilise notre algorithme pour procurer à chaque utilisatrice un calendrier de suivi adapté”, explique Annabel.

Une levée de fond de 300k à 500k dollars est déjà prévue le 1er janvier 2023, grâce à plusieurs business angels engagées dans la female technology... Cette fameuse femtech dédiée à la santé des femmes, en laquelle il y a peu personne ne croyait et dont le potentiel est aujourdhui estimé à près de 50 milliards de dollars (2025).

womco Visuels de l'application Femtech Womco

“Nous en sommes arrivés là grâce à une opportunité incroyable”, raconte Annabel. "Nous avons gagné le concours Olam Ventures en avril dernier, et ce prix nous a permis de bénéficier de 35 000 dollars pour financer le lancement de notre application".

L'incubateur anglo-israélien permet en effet aux étudiants internationaux de se rencontrer, de former des équipes et de faire naître leur start up en quelques semaines, grâce aux webinars, cours d'entrepreneuriat, jury et investisseurs.

Simon Rouxel et Elliott Hoffenberg sont les cofondateurs de Olam. Les deux meilleurs amis avaient lancé la première édition du concours en 2020, exclusivement entre des étudiants de Londres et de Tel Aviv. Pour cette deuxième édition, en janvier dernier, ils ont su convaincre 25 organisateurs et 90 participants - tous d'universités prestigieuses -, mais aussi de nombreux partenaires qui croient dans ces incubateurs de start up, et ont investi au total une somme de 750 000 dollars.

“25% des licornes américaines sont créées par des étudiants, Facebook est le meilleur exemple du potentiel de ces start-up nées dans les universités. Notre objectif est de réunir et de valoriser le potentiel des meilleurs étudiants internationaux en leur fournissant les ressources nécessaires”, explique Ruben Fitoussi, membre de Olam Ventures et étudiant en Computer Engineering au Technion de Haïfa.

Womco a réussi le pari. Gagnant du concours, la start-up lancera son application en novembre, avant d'être disponible sur l'App Store et Google play début janvier 2023, dans le monde entier.