Les "piliers de la création" capturés par le télescope James Webb

Les "piliers de la création" sont situés à 6 500 années-lumière de la Terre

La NASA a annoncé mercredi que le télescope spatial James Webb a capturé les images des emblématiques "piliers de la création", d'immenses structures de gaz et de poussière fourmillant d'étoiles.

Le scintillement de milliers d'étoiles illumine la première image prise par le télescope des gigantesques colonnes dorées, cuivrées et brunes qui se dressent au milieu du cosmos.

Aux extrémités de plusieurs piliers se trouvent des taches rouge vif, semblables à de la lave. "Il s'agit d'éjections d'étoiles encore en formation", âgées de quelques centaines de milliers d'années seulement, a précisé la NASA dans un communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1582773836915048448 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces "jeunes étoiles émettent périodiquement des jets supersoniques qui entrent en collision avec des nuages de matière, comme ces épais piliers", ajoute l'agence spatiale américaine.

Les "piliers de la création" sont situés à 6 500 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle de notre galaxie la Voie lactée.

Le télescope spatial Hubble a rendu les piliers célèbres après les avoir capturés une première fois en 1995, puis une seconde en 2014.

Mais grâce aux capacités infrarouges du télescope plus récent Webb, lancé dans l'espace il y a moins d'un an, les chercheurs peuvent scruter l'opacité des piliers, révélant de nombreuses nouvelles étoiles en formation.

"À la demande générale, nous avons photographié les piliers de la création" avec Webb, a déclaré mercredi sur Twitter Klaus Pontoppidan, le responsable du programme scientifique à l'Institut scientifique du télescope spatial.

https://twitter.com/i/web/status/1582745751318253569 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"L'univers est magnifique !", s’est extasiée sur twitter Amber Straughn, astrophysicienne à la NASA.

https://twitter.com/i/web/status/1582733750416252928 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'image, qui couvre une zone d'environ huit années-lumière, a transformé les infrarouges invisibles pour l'œil humain, en lumière visible.

Selon la NASA, la nouvelle image "aidera les chercheurs à revoir leurs modèles de formation d'étoiles et à identifier un nombre beaucoup plus précis d'étoiles nouvellement formées, ainsi que les quantités de gaz et de poussière dans la région."