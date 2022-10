L'université hébraïque de Jérusalem va lancer un partenariat de recherche avec Meta

Le programme conjoint permettra aux doctorants de bénéficier d'un accès aux infrastructures de Meta

L'université hébraïque de Jérusalem s'apprête à ouvrir un programme de doctorat conjoint avec Meta, dans le cadre d'un partenariat de recherche, a annoncé mercredi l'université.

Le programme conjoint permettra aux doctorants de l'école d'ingénierie et d'informatique de l’université hébraïque de bénéficier de bourses et de mentors de Meta, ainsi que d'un accès aux infrastructures de l'entreprise.

Le partenariat entre l'université hébraïque et Meta s'étend également à la société de transfert de technologie Yissum de l’université, précise l'université dans un communiqué de presse.

Les recherches menées conjointement auront pour but de permettre des avancées dans le domaine technologique et seront publiées.

Kirill Kudryavtsev/AFP Logo de la société Meta

Les responsables de l'université ont salué la combinaison d'expériences théoriques et pratiques du programme de doctorat conjoint, ainsi que son importance pour la deuxième plus ancienne université d'Israël.

"Cette collaboration unique en son genre permettra aux doctorants de l'université hébraïque d'étudier dans l'une des plus grandes universités d'Israël et de tester leurs idées dans le laboratoire de pointe d'intelligence artificielle de Meta", a déclaré Sara Cohen, doyenne du département d'informatique et d'ingénierie de l'université hébraïque.

La décision de Meta de collaborer avec l'université "est la preuve de l'excellence scientifique de notre institution et du succès commercial que Yissum a obtenu. Les chercheurs de l'université jouent un rôle essentiel sur le marché, et nous sommes fiers de faciliter cette collaboration avec Meta afin d’avoir impact scientifique", a indiqué le docteur Itzik Goldwasser, PDG de Yissum.