Entrée en bourse de la start up israélienne Mobileye valorisée 17 milliards de dollars

L’entreprise rachetée en 2017 par Intel, avait été créée en 1999 par Amnon Shashua et Ziv Aviram en Israël

Mobileye, la petite start up israélienne devenue grande, est entrée aujourd’hui à la bourse de New York. Elle est à présent valorisée à 21 dollars par action soit un total de 17 milliard de dollars.

En 2017, Intel avait déboursé 15,3 milliards de dollars pour racheter cette société israélienne spécialisée dans l'assistance et la conduite autonome. Grâce à un petit boitier, le système Mobileye surveille continuellement la route et analyse les dangers potentiels. Quand il détecte une menace, il avertit automatiquement le conducteur via une alerte visuelle et sonore.

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le fondateur et PDG de Mobileye, le professeur Amnon Shashua, et le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, le 26 octobre 2022 à New York

Mobileye, qui compte aujourd'hui environ 3 100 employés, dit avoir équipé plus de 125 millions de véhicules depuis sa création en 1999, et collaborer actuellement avec plus de 50 constructeurs.

“Développer l’intelligence artificielle de la vision permet de concevoir les plus grandes innovations technologiques du 21ème siècle", a expliqué Gilad Lustig, responsable stratégique chez Mobileye, car la vision est “le sens le plus important chez l'être humain, il aide à appréhender 80% du monde qui nous entoure”.

A l’occasion de son entrée en bourse, une photo de chacun de ses 3100 employés a été diffusée sur l'écran de la tour Nasdaq à Time Square.