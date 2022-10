Israël : 3 scientifiques et 6 start-ups remportent le Prix des solutions climatiques

Les subventions permettront de développer des technologies profitables au monde entier

Trois chercheurs israéliens spécialisés dans les technologies climatiques et six start-ups travaillant sur des solutions à la crise climatique ont obtenu plus de 2 millions de dollars de subventions lors du premier "Prix des solutions climatiques", fondé par Jeff Hart, un philanthrope de Montréal, associé au Fonds national juif du Canada, à Start-Up Nation Central et à KKL-JNF.

Tous les candidats devaient travailler sur des solutions à la crise climatique, ce qui inclut les technologies pour l'énergie propre, le transport, le traitement de l'eau, la fabrication d'aliments, la réduction des déchets et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie de remise du prix des solutions climatiques mercredi dans la forêt de Hulda, dans le centre d'Israël, où une exposition de start-ups spécialisées dans les technologies climatiques a été organisée et où les lauréats du prix ont été annoncés publiquement.

Gopen RAI (AFP) Image d'illustration - Pollution

Le professeur Avner Rothschild spécialiste de production d'hydrogène vert au Technion, le professeur Itzhak Mizrahi, microbiologiste de l'Université Ben Gourion du Néguev, et le professeur Malachi Noked, spécialiste des matériaux de l'Université Bar Ilan, sont les lauréats dans le domaine de la recherche.

Les startups gagnantes sont Copprint, qui cherche à remplacer les composants polluants des circuits électroniques, Marine Edge, qui développe un système de réduction de la consommation de carburant pour les navires, Styletech, qui veut réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la mode, Smart Resilin, qui cherche une alternative aux composants polluants des colles et Red Solar Flower, qui fabrique des panneaux solaires sans silicium.

Les subventions "distribuées aux gagnants permettront aux startups israéliennes de développer des technologies profitables au monde entier et il ne fait aucun doute qu'Israël continuera à être le leader dans ce domaine", a déclaré Amnon Ben Ami, PDG de KKL-JNF.

Israël a tenu sa toute première conférence sur les technologies climatiques à Tel Aviv le mois dernier, réunissant plus de 1 500 participants, dont des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants du gouvernement, pour une journée entière consacrée aux solutions technologiques en matière de climat.