Le cannabis médical efficace pour soulager les douleurs lombaires - Étude israélienne

Deux types de traitement au cannabis ont été administrés à 7 femmes et 17 hommes souffrant du dos

Le cannabis médical peut soulager considérablement les douleurs lombaires, selon une étude publiée en ligne par des médecins du service d'orthopédie du centre médical Rabin de Petah Tikva et une chercheuse de l'université de Haïfa.

Il est cependant précisé que tous les types de marijuana ne font pas l'affaire.

Deux types de traitement au cannabis ont été administrés à 7 femmes et 17 hommes souffrant de douleurs chroniques au dos.

Le premier était un traitement par extrait sublingual (sous la langue) riche en cannabidiol (CBD) sur une période de 10 mois.

AP / Dan Balilty 2012 © Un plant de marijuana cultivé dans la ferme de cannabis médical Tikkun Olam, près de la ville de Safed, dans le nord d'Israël

Après un mois sans traitement, le même groupe a reçu des fleurs de cannabis séchées entières riches en tétrahydrocannabinol (THC) qui ont été fumées sous forme de cigarettes pendant 12 mois.

Au bout des deux années, il s’est avéré que le traitement par extrait sublingual n'avait pas permis de réduire significativement la douleur, alors que les fleurs de cannabis fumées ont donné des résultats probants.

"Nos résultats indiquent que la thérapie par inhalation riche en THC est plus efficace que la thérapie par extrait sublingual riche en CBD pour traiter la lombalgie chronique", ont conclu les chercheurs.

Cependant, le traitement par voie sublinguale est préféré par de nombreux médecins, car il est plus facile à obtenir et à consommer et permet d’éviter les effets indésirables de la fumée, notent les auteurs de l’étude.

90% des patients israéliens semblent préférer le traitement par inhalation pour soulager la douleur.