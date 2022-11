Une innovation israélienne permet de réduire l’anxiété en 3 minutes

L'appareil peut être utilisé autant de fois que nécessaire et à titre préventif

C’est une véritable révolution dans le domaine des nouvelles technologies en Israël. Dans un pays en guerre où le rythme de vie et la situation sécuritaire entraînent chez certains citoyens un stress permanent, voire des crises d’angoisses fréquentes, Adi Wallach a développé CalmiGo, un petit appareil qui tient dans la main et permet de réduire l’anxiété grâce à la respiration en seulement 3 minutes. Découverte.

L’idée est née d’un besoin personnel d’Adi Wallach, titulaire d’un diplôme en génie biomédical du prestigieux Technion, l'école d'ingénieurs de Haïfa. Pendant ses études, la jeune femme commence à avoir des angoisses. Très vite, elle cherche à mettre au point une technologie qui faciliterait la gestion du stress, sans médicaments.

Un appareil qui s’adapte à la respiration de chacun

Pratique et simple à utiliser dès l’âge de 6 ans, CalmiGo aide à réguler sans effort sa respiration en fonction du schéma respiratoire propre à chaque individu. Après quelques inspirations, le système nerveux parasympathique est activé et diminue les hormones de stress. Il active le système nerveux parasympathique et permet de reprendre le contrôle lorsqu’une angoisse survient. L’appareil peut être utilisé autant de fois que nécessaire, à des moments de stress intense ou à titre préventif pour espacer les crises d’anxiété. En effet, au moins 3 utilisations par jour réduisent la fréquence des angoisses.

"Cette invention nous apprend à nous détendre à travers la respiration et n'entraîne aucun effet secondaire. CalmiGo a la particularité d’enregistrer dès les premières inspirations notre rythme respiratoire pour pouvoir ensuite nous guider. Contrairement aux applications mobiles qui ne distinguent pas les différences entre les humains, l’appareil possède un algorithme qui rend possible un suivi personnalisé, afin de calmer le stress ressenti par l’organisme, par paliers. Toutes les études montrent que la respiration par palier réduit de manière évidente les tensions", explique Dorit Grinberg, biologiste titulaire d'un doctorat en sciences et technologies de la santé, PDG de MDS Pharm qui commercialise le produit en Israël.

MDS Pharm CalmiGo

Shir, maman d’une petite fille de 6 ans qui souffrait d’une grande anxiété, raconte que CalmiGo s’est révélé être un produit miracle qui a "sauvé l’équilibre de sa famille".

"Ma fille avait une anxiété sévère au point qu’elle avait peur de sortir de la maison ou de monter dans une voiture, elle avait peur de tout, elle se mettait à trembler et à pleurer. Nous avons tenté toutes sortes de traitements sur du long terme mais rien ne fonctionnait, au contraire ses angoisses empiraient. Quand elle a commencé à utiliser CalmiGo, nous avons constaté un changement radical de son attitude, soudain elle voulait sortir, voir ses amies. Ce produit a réussi là où toutes les autres solutions avaient échoué", a-t-elle déclaré.

CalmiGo est basé sur trois techniques éprouvées pour diminuer les niveaux d'hormones de stress en permettant au corps de calmer le système nerveux sympathique.

"Dans notre quotidien, nous sommes constamment exposés au stress et la pression ne redescend quasiment jamais. Excepté les traitements médicamenteux, la seule chose qui aide est la respiration. Mais pour respirer correctement seul, il faut beaucoup d'entraînement, tandis qu’avec CalmiGo, c’est quasiment immédiat", assure Dorit.

Une alternative aux médicaments?

Dans l’appareil, des aromatiques tels que de l’huile de lavande ont été insérés. La lavande est notamment connue pour ses propriétés apaisantes, quand on la respire, elle arrive directement au cerveau et permet de réduire le stress.

La majorité des personnes qui l’utilisent souffrent d'angoisse, d’autres prennent des médicaments mais ne veulent pas augmenter les doses alors elles les combinent avec l’appareil tandis que d’autres s’en servent occasionnellement avant un examen ou une prise de parole en public pour maîtriser leur anxiété. Pour la plupart d’entre elles, CalmiGo leur a radicalement changé la vie.

CalmiGo a déjà conquis plus de 18.000 utilisateurs en Israël et aux Etats-Unis; à l'avenir, il devrait poursuivre sa course au succès dans plusieurs pays à travers le globe.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS