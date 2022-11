13 milliards de mètres cubes de gaz naturel découverts au large des côtes israéliennes

La zone entre les champs gaziers de Karish et de Tanin, est à la fois volumineuse et commercialement viable.

Le groupe énergétique Energean a annoncé lundi la découverte de 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel au large des côtes israéliennes sur son puit de forage exploratoire Zeus-1. La compagnie a également confirmé la présence de 3,75 milliards de mètres cubes supplémentaires sur son site d'Athena.

Ces découvertes confirment les prévisions de la société selon lesquels la zone "Olympus", située entre les champs gaziers de Karish et de Tanin, est à la fois volumineuse et commercialement viable.

La société prépare actuellement la mise à jour du marché sur les volumes totaux de ressources dans la région d'Olympus, en tenant compte des volumes augmentés dans Zeus et Athena, au début de 2023.

ENERGEAN PLC / AFP Navire d'Energean dans le champ gazier de Karish

"Après le début de la production du champ de Karish la semaine dernière, je suis heureux d’annoncer que notre programme de forage comprend cinq puits opérationnels sur cinq, assurant l'approvisionnement énergétique dans toute la région", a déclaré Mathios Rigas, PDG d'Energean.

"Nous évaluons un certain nombre d'options de commercialisation pour la zone d'Olympus, qui tirent parti à la fois de nouvelles infrastructures et de notre infrastructure existante et unique basée en méditerranée, et prévoyons de nous développer d’ici le premier semestre 2023", a-t-il ajouté.

Energean a en outre déplacé son appareil de forage Stena IceMax afin de commencer à forer sur son site de forage Hercules, le dernier puits de sa campagne de forage 2022.