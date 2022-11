Le secteur de l'eau israélien n'est pas prêt à faire face à une cyberattaque iranienne

La cyberattaque la plus notable contre le secteur de l'eau en Israël est venue d'Iran en avril 2020

Si l'Iran réussit à pirater le secteur de l'eau aux États-Unis ou en Israël, cela aura des conséquences graves, a averti Ariel Stern, ancien capitaine de l'armée de l'air et ancien responsable du renseignement de Tsahal.

Il a lancé cet avertissement après le piratage du secteur de l'eau en Angleterre, qui a mis en danger environ 1,6 million de personnes en août, et alors que la Russie continue de pirater les infrastructures ukrainiennes.

Ariel Stern a souligné que les employés du secteur de l'eau, bien que compétents dans leur domaine, ne sont tout simplement pas formés à la cyberdéfense.

"La plupart des travailleurs du secteur hydraulique sont des ingénieurs civils. Ils sont très qualifiés dans leur domaine en ce qui concerne les canalisations, l'écoulement de l'eau, la stabilisation du sol et la chimie, mais pas pour contrer des pirates informatiques", a-t-il indiqué.

Chen Leopold/Flash90 Image d'illustration | L'eau d'un robinet s'écoule d'un évier

Fondateur de la société Ayyeka, qui fournit des solutions pour les infrastructures critiques, Ariel Stern a précisé que le but de son entreprise est la protection de données.

Prenant l’exemple des États-Unis, il a souligné que la cybermenace est lointaine pour une petite communauté, alors que des villes comme New York, Los Angeles et Washington doivent considérer la menace potentielle de piratage comme imminente et la prendre très au sérieux.

Selon lui, certaines infrastructures comme celles de l’eau, resteront très longues à s’adapter aux exigences de la cyberdéfense, tant qu’il n’y aura pas de réglementation gouvernementale.

Ni les États-Unis ni Israël n'ont adopté de lois sur la cyber réglementation en raison de désaccords politiques.

