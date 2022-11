Israël accueille le 5e sommet annuel Sports Tech Nation

Une exposition présentant certaines des dernières technologies liées au sport aura lieu au stade Bloomfield.

Israël accueille du 7 au 9 novembre, le 5e sommet annuel Sports Tech Nation, qui présente 90 innovations technologiques liées au sport, d'une valeur totale de plus de 1,5 milliard d'euros.

Ce sommet est le fruit d'un partenariat entre Colosseum Sport, le Comité olympique israélien, l'Association israélienne de football, le Comité paralympique israélien, le Centre Peres pour la paix et l'innovation et la municipalité de Tel-Aviv-Jaffa.

Le sommet débute ce lundi au Centre Peres avant de se poursuive au stade Bloomfield de Tel-Aviv à partir de mardi.

Une série de conférences et débats seront organisés, avec notamment des représentants de la FIFA (Fédération internationale de football) et de Nike.

AFP / JAVIER SORIANO Illustration - Ballon de football

Une grande exposition composée de divers stands présentant certaines des dernières technologies liées au sport qui aideront à préparer l'avenir du secteur se tiendra dans l'enceinte du stade.

Parmi les innovations technologiques présentées, il sera possible de découvrir i-Braintech, qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser l'entraînement cérébral des athlètes, Winarize, qui relie les fans et les parties prenantes à des innovations sportives, Yopi, une IA qui surveille la santé et le bien-être par l'analyse de la sueur, ou encore Gain Guard, une IA qui aide à prévenir les blessures et le surentraînement.

Le sommet s’achèvera à la Bourse de Tel Aviv avec un congrès réunissant des investisseurs, des organisations et des start-ups.