Israël exploite l'ADN de cultures sauvages disparues pour améliorer l'approvisionnement alimentaire

Des chercheurs récoltent des plantes rares afin de sauvegarder et étudier leur patrimoine génétique

Des scientifiques israéliens sont en train de créer une banque de gènes à partir des graines de cultures sauvages locales, dont certaines ont survécu pendant des milliers d'années depuis la naissance de l'agriculture et qui pourraient aider les agriculteurs à faire face à un climat plus rude dans les décennies à venir.

Le botaniste Alon Singer et d'autres chercheurs recueillent dans tout le pays des graines d'un certain nombre de plantes récemment repérées qui seront congelées et stockées à la banque génétique des plantes d'Israël à l'Institut Volcani, situé à Rishon LeZion

Le but de ces récoltes est de sauvegarder et étudier leur patrimoine génétique avant que ces plantes ne disparaissent dans les déserts en expansion.

"Les plantes ici sont très uniques. Elles sont les ancêtres de nombreuses plantes cultivées utilisées aujourd'hui", a-t-il déclaré au site d'informations Ynet.

Les caractéristiques de résilience peuvent être exploitées pour modifier génétiquement les plantes cultivées afin qu'elles résistent mieux à la sécheresse ou aux maladies.

Des dizaines de milliers de types de graines sont stockées dans la banque de gènes. Elle est peut-être plus petite que d'autres collections ailleurs dans le monde, mais son pool génétique est unique, car il provient d'une région qui faisait partie du Croissant fertile, connu comme le berceau de la culture des plantes.

"C'est ici que l'agriculture a commencé il y a environ 10 000 ans", a déclaré Einav Mayzlish-Gati, directrice de la banque de gènes. "Les espèces qui ont été domestiquées ici sont toujours dans la nature et s'adaptent au fil des ans aux changements de l'environnement."

La recherche a déjà porté ses fruits. L'institut a notamment mis au point une variété de blé au cycle de vie ultra-court. Elle n'est pas la plus compétitive aujourd'hui, mais elle pourrait être un atout face à un climat plus chaud avec des saisons de croissance réduites.

La banque mondiale a prévenu que l'agriculture mondiale est extrêmement vulnérable face au changement climatique.