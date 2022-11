Porsche Digital se développe en Israël

"Nous pensons que Tel-Aviv est un centre d'innovation"

Porsche Digital GmbH , une filiale à 100 % du constructeur automobile allemand Porsche AG, qui fait partie du groupe Volkswagen, a annoncé jeudi l'expansion de son activité en Israël. Depuis 2018, Porsche Digital est active en Israël, où elle effectue des collaborations et des investissements dans des startups israéliennes dont les technologies peuvent contribuer à la transformation numérique du groupe, et aux plateformes électroniques des véhicules Porsche.

Fondée en 2016, Porsche Digital GmbH est l'unité technologique et numérique de la marque de voitures de luxe. Sa mission est de mettre en place de nouveaux modèles commerciaux numériques et d'optimiser les produits existants. Pour réaliser cet objectif, la filiale de Porsche AG développe des offres et des services numériques et propose des solutions industrielles.

L'expansion de la branche israélienne se concentre sur la cybersécurité et les investissements, plusieurs experts de Porsche ayant rejoint le bureau de Tel-Aviv. "Nous pensons que Tel-Aviv est un centre d'innovation où les idées apparaissent exactement dans les domaines dans lesquels nous voulons nous développer", a indiqué un communiqué de l'entreprise.

La société a également annoncé un nouvel investissement de sa branche de capital-risque Porsche Ventures dans la startup israélienne Valence Security. Il s'agit du sixième investissement de Porsche Ventures dans des entreprises israéliennes, outre la prise de participation dans la startup TriEye en 2019.

Mattias Ulbrich, PDG de Porsche Digital, a déclaré au magazine économique Globes "que l'entreprise recherchait des technologies en Israël pour les intégrer à la fois dans ses véhicules et dans ses systèmes d'entreprise".