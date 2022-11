L'entreprise israélienne DeserTech s'associe à l'ONU pour aider les pays africains contre la sécheresse

Le projet vise à développer et mettre en œuvre des technologies permettant de relever les défis mondiaux

DeserTech, une plateforme israélienne de technologies climatiques adaptées aux climats secs et désertiques, a lancé jeudi un programme de partenariat avec le Mécanisme mondial de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et les 11 pays africains à la tête du mouvement de la "Grande Muraille verte".

La Grande Muraille verte est une initiative africaine visant à réhabiliter 100 hectares de terres dégradées dans la région du Sahel d'ici 2030, à créer des millions d'emplois et à capturer 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Le lancement du programme israélien a été effectué au pavillon du Sénégal lors de la conférence des Nations unies sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, devant un public africain nombreux comprenant les ministres de l'Environnement du Mali et de la Mauritanie et un membre du parlement du Tchad.

Sinai Gohar Barak, responsable du développement de l'écosystème de DeserTech, a déclaré que le projet avait deux objectifs : développer et mettre en œuvre des technologies permettant de relever les défis mondiaux, et faire du Néguev un centre mondial des technologies du désert.

Chaud et sec, le Sahel, qui s'étend entre le désert du Sahara au nord et la savane au sud, est non seulement l'une des régions les plus pauvres de la planète, mais aussi l'une des plus exposées aux effets dévastateurs du changement climatique. Ces effets comprennent la sécheresse, les pénuries alimentaires, les conflits pour les ressources naturelles et les migrations massives.

Depuis le lancement du projet de la Grande Muraille verte, il y a plus de dix ans, près de 18 millions d'hectares de terres dégradées ont été restaurés et 350 000 emplois ont été créés.

DeserTech, basée dans la ville de Beersheva, dans le Néguev, est une initiative conjointe de la Fondation Merage Israël, de l'Institut israélien de l'innovation, du ministère de la Protection de l'environnement et de l'Université Ben Gourion du Néguev.