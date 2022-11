Israël : une nouvelle technologie permettra de faire pousser des tissus imprimés pour les greffes

Les équipes du Technion ont résolu un problème majeur de la fabrication de tissus et d'organes "réparateurs"

Une technologie révolutionnaire permettant de cultiver des tissus biologiques artificiels destinés aux transplantations a été développée par des équipes de recherche du Technion.

L'étude menée par Shulamit Levenberg et Majd Machour, de la faculté de génie biomédical, et par Havazelet Bianco-Peled et Noy Hen, de la faculté de génie chimique Wolfson et du programme d'études supérieures multidisciplinaires Norman Seiden en nanoscience et nanotechnologie, a été publiée dans un article de la revue Advanced Science le mois dernier.

Avec cette technique, également appelée bio-impression, des cellules vivantes sont intégrées dans une encre biologique et imprimées couche par couche. Le tissu imprimé subit ensuite une croissance dans une matrice de microgel pendant des jours ou des semaines jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé.

Hadas Parush/Flash90 Vue du Technion à Haïfa, en Israël

"De nombreux groupes de recherche dans le monde travaillent à l'amélioration de l'impression des tissus, mais la plupart d'entre eux se concentrent sur la phase d'impression et le produit initial - le tissu imprimé. Or, la phase de croissance du tissu - c'est-à-dire la période entre l'impression et la transplantation dans l'organe cible - n'est pas moins importante", explique le professeur Levenberg.

"Il s'agit d'une période complexe au cours de laquelle les cellules imprimées se divisent, migrent, sécrètent leur matrice extracellulaire et s'attachent les unes aux autres pour créer le tissu. L'un des problèmes est que, dans ce processus complexe, les tissus ont tendance à se déformer et à rétrécir de manière incontrôlée", précise-t-elle.

Les équipes du Technion, en reproduisant la structure complexe des tissus vivants tout en conservant leur stabilité (taille et forme), ont résolu un problème majeur de la fabrication de tissus et d'organes "réparateurs".