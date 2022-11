180 ONG appellent Elon Musk à lutter contre l'antisémitisme sur Twitter

La lettre cite un millier d'exemples de tweets considérés comme antisémites selon la définition de l'IHRA

Près de 180 ONG ont demandé au nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, d'en faire plus pour combattre l'antisémitisme sur le réseau social, dans une lettre publiée mercredi.

Les ONG implantées aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans d'autres pays, ont notamment évoqué la hausse record, ces dernières années, des incidents antisémites aux États-Unis et en Europe, et ont demandé au milliardaire d'adopter la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA).

Près de 40 pays ont officiellement adopté cette définition, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et Israël.

"Nous vous demandons d'actualiser les politiques anti-haine de Twitter en adoptant la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, reconnue dans le monde entier, comme outil d'orientation pour enrayer la propagation de la haine des Juifs", stipule la lettre qui a été signée par différentes organisations juives et pro-israéliennes.

La lettre cite un millier d'exemples de tweets considérés comme antisémites selon la définition de l'IHRA, et demande à Twitter de commencer à signaler les messages antisémites avec des avertissements potentiels et des graphiques informatifs, "tout en éduquant les utilisateurs sur l'antisémitisme."

Les ONG ont toutefois insisté sur l'importance de la liberté d'expression, indiquant que la définition de l'IHRA signalerait les contenus antisémites "tout en respectant les principes fondamentaux de la liberté d'expression qui ont garanti le statut de Twitter en tant que place publique numérique."

Elon Musk n'a pas indiqué s'il voulait faire de cette question une priorité, alors qu'il s'est défini lui-même comme un "absolutiste de la liberté d'expression" et qu'il a récemment posté sur Twitter une photo d'un soldat nazi.