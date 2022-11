La société israélienne Elbit Systems dévoile un nouveau drone armé

Le drone LANIUS est conçu pour la surveillance secrète et peut transporter des charges létales et non létales

La société israélienne Elbit Systems a dévoilé un nouveau véhicule aérien sans pilote. Le drone, nommé LANIUS, est une munition de barrage pour la surveillance secrète et est conçu pour fonctionner sur de courtes distances. Il peut être lancé manuellement ou depuis un drone plus grand. Le nouvel engin peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 72 km/h et sa masse, y compris la charge utile maximale, est de 1,25 kg. Elbit Systems affirme que le drone peut transporter des charges utiles létales et non létales, sans révéler plus d’informations, le drone étant destiné à une utilisation militaire. Le drone LANIUS peut rester en vol pendant environ sept minutes et est capable de se déplacer de manière autonome, mais un pilotage par un opérateur est également prévu. Un canal radio défini par logiciel ou le WIFI, est utilisé pour établir la communication avec l'appareil. L'engin en vol stationnaire est équipé d'un processeur NVIDIA Jetson TX2, qui est responsable des systèmes d'intelligence artificielle (IA). L'IA aide le drone à effectuer des tâches de navigation GPS, à scanner le terrain et à créer une carte tridimensionnelle de l'environnement dans des environnements urbains complexes.