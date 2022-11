Une start-up israélienne cherche à améliorer la qualité des matériaux de construction

Le système de GreenVibe fournit des données en temps réel sur la qualité des matériaux

La société israélienne GreenVibe, cherche à transformer le secteur de la construction en appliquant des capteurs intelligents aux matériaux de construction - principalement le béton - afin d'optimiser la qualité et d'accélérer le processus de construction. Grâce à des capteurs, GreenVibe recueille des données sur la composition du béton et renvoie des mesures telles que la température, la résistance, la densité et l'humidité pendant les processus de fabrication et de coulage, afin que les responsables des constructions puissent prendre des décisions optimales. L'entreprise affirme que son système peut fournir des données en temps réel sur la qualité et l'état de préparation des matériaux.

Le béton, matériau de construction le plus utilisé au monde, est responsable d'environ 8% des émissions de dioxyde de carbone, et le ciment en est la partie la plus polluante. Le défi mondial consiste donc à trouver des moyens de le rendre plus efficace sur le plan énergétique et plus durable. Cette technologie peut transformer la façon dont le béton est mélangé, coulé et surveillé. L'entreprise donne à ses clients un tableau de bord qui élimine la part d’incertitude du processus de construction. Les données peuvent faire gagner des mois en offrant des informations sûres. Les fondateurs de GreenVibe pensent également pouvoir réduire de 15 à 20% les émissions de carbone du béton.

Michael Giladi/Flash90 Illustration - Un chantier de construction en Israël

Alors que de nombreuses startups technologiques pensent qu'elles doivent quitter Israël pour se développer, GreenVibe assure qu'au vu de la construction constante en Israël, des milliards de dollars sont à investir. La start-up peut fournir des entreprises du monde entier tout en restant en Israël. GreenVibe est déterminé à faire en sorte que la réduction des coûts de construction et la réduction de l'empreinte carbone que sa technologie peut offrir, apportent des avantages à la construction aussi bien en Israël que partout dans le monde.