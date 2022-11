Une entreprise israélienne développe un remède au diabète prometteur

La firme Kadimastem travaille sur un pancréas artificiel fabriqué à partir de véritables cellules humaines

Alors que la communauté internationale a célébré la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, afin de sensibiliser le grand public sur cette maladie, des chercheurs de la ville de Ness Ziona, dans le centre d'Israël, ont développé un traitement révolutionnaire, bien qu'encore dans sa phase préclinique, qui semble prometteur.

"Nous travaillons sur un pancréas artificiel fabriqué à partir de véritables cellules humaines", explique le professeur Ariel Revel, directeur médical de la firme Kadimastem. Le praticien précise qu'il travaille sur un remède, et non un traitement, en utilisant des cellules humaines qui agissent exactement comme un pancréas original. Il en est actuellement à la phase préclinique, dans l'attente de la recherche d'un nouveau médicament.

"Nous sommes en mesure de produire ces cellules qui proviennent de cellules souches. Elles sont dérivées d'embryons humains et peuvent être amenées à n'importe quelle cellule du corps", explique le professeur, qui souligne que "l'accès aux soins de santé est le facteur numéro un pour vivre sainement avec le diabète."

L'accès au soin est d'ailleurs le thème retenu pour l’édition 2022 de la campagne mondiale de sensibilisation au diabète. L'insuline doit être largement disponible et peut devenir coûteuse, ce qui constitue un obstacle au traitement adéquat de la maladie, note M. Revel.

Plus de 463 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde. En 2019, le diabète a causé 4,2 millions de décès. D'ici 2045, 700 millions d'adultes seront diagnostiqués avec cette maladie. C'est aussi une des principales causes de maladies cardiovasculaires, de cécité, d'insuffisance rénale et même d'amputation des membres inférieurs.