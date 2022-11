Israël : des chercheurs de l’hôpital Hadassa ont réussi à créer des cellules mâles et femelles identiques

Les recherches permettront le développement d'une médecine adaptée au sexe

Les chercheurs de l'hôpital Hadassah de Jérusalem ont réussi à créer des cellules mâles et femelles avec la même charge génétique à partir d’une seule personne. Ceci devrait amener de nouvelles découvertes dans l'étude des différences entre les sexes et dans le développement d'une médecine adaptée au sexe. L'étude a été publiée dans la revue Stem Cell Reports et a été menée par le professeur Binyamin Raubinoff directeur de l'Institut de thérapie génétique et médecin-chef du département des femmes et de l'obstétrique à Hadassah.

Les recherches sont nées de la compréhension que les différences de sexe affectent la santé, ainsi que le risque de tomber malade et l'évolution de la maladie. Les femmes ont par exemple plus de risques de contracter des maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde, tandis que les hommes ont tendance à avoir une morbidité plus importante lorsqu’ils contractent une maladie infectieuse. Il existe aussi des différences entre les sexes dans l'efficacité et les effets secondaires des médicaments.

MAURICIO LIMA (AFP/Archives) Illustration - Des cellules souches embryonnaires

Au vu de ces données, le domaine de la médecine adaptée au sexe s'est développé. En l'absence d'hommes et de femmes ayant la même charge génétique, il est souvent nécessaire de comparer les examens afin de surmonter la variation génétique naturelle. Même lorsque des différences sont constatées il est impossible de savoir si elles sont dues à des chromosomes sexuels ou à une composition hormonale différente entre les hommes et les femmes.

Le modèle unique des cellules souches mâles et femelles avec la même charge génétique permet une détection claire en laboratoire des différences entre les sexes, tout en contournant la nécessité d'un étude comparative hommes/femmes. Les cellules souches pouvant se transformer en n'importe quelle cellule du corps humain, le système développé permettra d'étudier les différences entre les sexes dans tous les types de cellules, et comprendre si la cause de la différence est la composition des chromosomes sexuels ou dans le profil hormonal.

"Le système unique de cellules souches que nous avons développé mènera à de nouvelles découvertes sur les différences entre les sexes, pourra aider à comparer l'efficacité et la toxicité des médicaments et contribuera au développement d'une meilleure médecine adaptée aux hommes et aux femmes", affirme Binyamin Raubinoff.