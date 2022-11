Des nanoaimants pour restaurer les cellules nerveuses endommagées (étude israélienne)

Les cellules manipulées se sont transformées en neurones matures capable de s'étendre et de se connecter

Les neurones endommagés par une maladie dégénérative ou une lésion n’ont quasiment aucune capacité de régénération. La restauration des réseaux neuronaux et de leur fonction constitue donc un défi important dans le domaine de l'ingénierie tissulaire. Le professeur Orit Shefi et la doctorante Reut Plen, de la faculté d'ingénierie Kofkin de l'université Bar-Ilan, ont mis au point une nouvelle technique pour surmonter ce défi en utilisant la nanotechnologie et les manipulations magnétiques pour créer des réseaux neuronaux. Leurs recherches ont été récemment publiées dans la revue Advanced Functional Materials.

Pour créer des réseaux neuronaux, les chercheurs ont injecté des nanoparticules magnétiques d'oxyde de fer dans des cellules progénitrices neuronales, transformant ainsi les cellules en unités magnétiques indépendantes. Ces cellules ont ensuite été exposées à diverses manipulations magnétiques pour créer des réseaux neuronaux fonctionnels imitant les éléments présents dans le cerveau des mammifères.

Après être restées dans une solution de collagène soumise à des champs magnétiques, les cellules se sont transformées en neurones matures, ont formé des extensions et des connexions, ont démontré une activité électrique et ont prospéré dans le gel de collagène pendant au moins 21 jours.

"L'avantage d'utiliser cette méthode est que les champs magnétiques peuvent affecter les cellules situées en profondeur dans le corps de manière non invasive", explique Reut Plen.

L’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux a déjà approuvé l'utilisation de nanoparticules magnétiques à des fins de diagnostic et d'imagerie ainsi que dans les cas de blessures graves.