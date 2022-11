"Une concentration de talents" : le géant japonais Fujitsu continue de s'implanter en Israël

"Israël offre à Fujitsu une concentration de talents et un environnement propice à l'innovation"

La multinationale informatique japonaise Fujitsu a annoncé qu'elle allait ouvrir un nouveau centre de recherche et de développement (R&D) en Israël, afin d'étendre ses activités de recherche et ses technologies dans le domaine des données et de la sécurité des systèmes basés sur l'intelligence artificielle (IA).

Pour le centre basé à Tel-Aviv, dont le lancement est prévu en avril 2023, Fujitsu prévoit de recruter 10 employés en Israël aux côtés de chercheurs du Japon et d'Europe. Le centre de R&D se concentrera sur les solutions technologiques de sécurité pour les réseaux de communication basés sur l'IA dans le cadre de la stratégie mondiale de Fujitsu en matière de données et de sécurité, l'un des cinq domaines technologiques clés de R&D que l'entreprise a réservés à l'échelle mondiale.

"En tant que pays parmi les plus avancés sur le plan technologique, Israël offre à Fujitsu une concentration de talents et un environnement propice à l'innovation comme peu d'autres endroits", a déclaré le directeur de la technologie de Fujitsu, Vivek Mahajan, lors d'une visite en Israël. "Je prévois que nos équipes nouvellement établies dans le pays travailleront avec notre réseau de recherche mondial pour jouer un rôle central dans la direction du développement des futures technologies de sécurité et d'IA de Fujitsu."

Adel Rouz, PDG de Fujitsu Research of Europe Ltd, supervisera les opérations du nouveau bureau de recherche et développement. Cette annonce intervient juste un an après que Fujitsu se soit associé à l'Université Ben-Gurion du Néguev pour lancer le Centre d'excellence en cybersécurité à Beersheva, afin de travailler sur des recherches et des technologies conjointes permettant de sécuriser les systèmes basés sur l'IA.

Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, signé avec la société de transfert de technologie de l'université, BGN Technologies, les chercheurs israéliens se concentrent sur le développement de technologies de sécurité pour les systèmes basés sur l'IA afin de se défendre contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées.